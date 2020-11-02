Экс-милиционер: Революция должна победить, по-другому жить уже невозможно 6 2.11.2020, 13:33

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Фото: «Наша Ніва»

Среди сотрудников МВД есть люди, осознающие и осуждающие беззаконие режима Лукашенко.

Один из них, уволившись, дал интервью для читателей naviny.by. Какой выход предлагает экс-милиционер?

Личные данные героя публикации находятся в распоряжении редакции. Имя не называется по просьбе бывшего сотрудника милиции из соображений безопасности.

Журналисты опубликовали рассказ от первого лица:

Не хотел работать на этот режим

Я работал в городской ГАИ. Мысли об увольнении постоянно посещали. Хотя работа спокойная, та, которая нравится. Я вообще кабинетный работник: то, что я делал, это было для блага города. Но вот общий фон… Газеты надо выписать, на политинформацию надо ходить. За двадцать с лишним лет это уже надоело.

Когда предварительные итоги голосования узнал, снова начал думать об увольнении. Примерно таких результатов я и ожидал.

После 9 августа нас стали привлекать к работе на мирных акциях протеста. Увидел, что в городе творится, как ОМОН «работает». Много кто из коллег задавался вопросами, но уволился только я и еще один сотрудник.

Я просто не хотел работать на этот режим.

Мои коллеги поддержали, говорили: «Мы тебя уважаем как человека, как бывшего сотрудника. Обращайся, если что, поможем». Один только сказал, что я предатель. Он по-другому и не мог сказать, у него такая должность. Семья тоже за меня.

Думаете, я был готов к увольнению, я его готовил? Мне до пенсии несколько лет оставалось. Я хотел дослужить. Ушел бы спокойненько в высоком звании. Но я ушел в никуда. Сейчас мало кто из сотрудников хочет идти в никуда.

Сегодня работаю у частника, получаю примерно такую же зарплату. Мне сейчас на душе очень хорошо: мир и спокойствие.

Пропаганда на рабочем месте

Нас обрабатывали. Неоднократно. Были общие собрания, где показывали фильмы, обращения министра, видеоролики, какие-то новости с госканалов под подпись.

Пропаганда шла и идет, с приближением выборов она становилась интенсивнее, а после еще усилилась. Если что-то случается, где власть в невыгодном свете выступает, то сразу находится объяснение. По типу, телеграм-каналы пишут одно, а на самом деле всё так-то и так-то.

Мы сидим в актовом зале смотрим всё это, то есть делаем вид, а сами в телефонах. Даже не помнится, что они там показывали: всё было понятно изначально.

Как-то до выборов объясняли, чтоб голосовали за того, кого надо, убеждали, чтоб приняли правильное решение, потому что у нас в стране всё стабильно и хорошо.

Работа на протестах

После выборов мы не вернулись работать в кабинеты, нас отправляли в город, потому что люди нужны. Мы видели, как ОМОН задерживал людей, которые ничего противозаконного не делали, как ОМОН зверствовал.

Сейчас люди на нас очень озлоблены, мы это видим. Едешь на служебной машине, с улицы видно, что в ней сотрудники милиции, а народ сигналит. Вы думаете, это одобрительные сигналы? Нам было понятно, что нет. Народ настроен против нас.

Я теперь общаюсь с горожанами с другой стороны, и, судя по тому, как относятся люди, по тому как пестрят телеграм-каналы, на стороне милиции никого нет.

О преступных приказах

Когда мало опыта, отличить преступный приказ от непреступного — это тоже ведь вопрос. Вот сказали нам на перекрытии дороги стоять. Перекрываешь проезжую часть решеткой и направляешь движение в другую сторону. Вот это преступный приказ или нет? Ты стоишь и понимаешь, что в оцепленной зоне сейчас будут задержания ОМОНом.

Сотрудники ГАИ в меньшей степени задействованы в этой жестокости, но в любом случае содействовать этому не хочется.

Многие сотрудники задумываются о том, чтобы сломить систему, но у всех есть семьи, кредиты, задолженности, служебное жилье. Очень сильно держит еще контрактная система.

Сотрудникам: примите правильное решение

Сейчас много видео в интернете, где ходят люди без погон, в масках. Нас тоже выгнали на улицу работать на второй-третий день протестов и сняли с нас погоны. Разве это нормально? Сказали: одевайте бронежилеты, а погоны — сюда. Вот и всё объяснение. Кто хотел носить маску, тот одел. А мне нечего было бояться, потому что противозаконного я ничего не делал.

Я против насилия. Я поэтому и ушел, чтоб не участвовать в этом всём насилии.

Хотел бы, чтобы другие люди, сотрудники, посмотрев на мой пример, тоже приняли правильное решение. Уволиться не каждый сможет, но сделать выводы, принять решение действовать в соответствии с законом — это самое правильное.

Если соблюдать закон, то быстро всё закончится

Почему до сих пор силовики держатся за Лукашенко? Я не знаю. Во что они верят?

Сотрудникам достаточно было бы просто поступать в соответствии с законом — и всё сразу закончилось бы. Многие вопросы просто-напросто снялись бы.

Если бы просто каждый сотрудник нашел в себе силы соблюдать закон об органах внутренних дел. Ведь всё четко написано, есть инструкции, как сотрудник должен выглядеть, как он должен представиться, как он должен задерживать, имеет ли он право и в каких случаях применять физическую силу, в каком случае применяется резиновая палка и прочее.

Если сотрудники всё это буду соблюдать, то не будет оснований для задержаний.

Если тебя задерживают из-за совершения преступления, то здесь может быть какое-то применение силы. Но если человек просто идет с флагом, ну какое это преступление?! Или он стоит в цепи солидарности, не выходит на проезжую часть, не совершает административного правонарушения, высказывает свою позицию.

Ну, какое это преступление?! Я здесь преступления не вижу — ни административного, ни уголовного. Как это донести до других сотрудников?..

Я думаю, что революция должна победить. По-другому жить уже невозможно.

Жыве Беларусь!

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