закрыть
2 ноября 2020, понедельник, 15:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Художники из Минска и Гродно поддержали детский хоспис, куда с обыском пришли силовики

1
  • 2.11.2020, 13:46
  • 2,912
Художники из Минска и Гродно поддержали детский хоспис, куда с обыском пришли силовики
фото: hrodna.life

Все желающие могут прийти на выставку и помочь детям.

Как сообщает сайт Charter97.org, 4 ноября в Гродно пройдет выставка «Хвалі дабрыні» в поддержку Гродненского детского хосписа Святого Губерта и его директора Ольги Величко.

В выставке примут участие художники из Гродно и Минска.

Мероприятие состоится по адресу ул. Дамейка 7 (территория православной церкви, поселок Южный). Организаторы просят соблюдать масочный режим.

Напомним, в детский хоспис Святого Губерта приходили с обыском силовики, а затем с ним расторгли договор об аренде помещения.

Всему виной — активная гражданская позиция директора хосписа Ольги Величко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!