Художники из Минска и Гродно поддержали детский хоспис, куда с обыском пришли силовики 1 2.11.2020, 13:46

2,912

фото: hrodna.life

Все желающие могут прийти на выставку и помочь детям.

Как сообщает сайт Charter97.org, 4 ноября в Гродно пройдет выставка «Хвалі дабрыні» в поддержку Гродненского детского хосписа Святого Губерта и его директора Ольги Величко.

В выставке примут участие художники из Гродно и Минска.

Мероприятие состоится по адресу ул. Дамейка 7 (территория православной церкви, поселок Южный). Организаторы просят соблюдать масочный режим.

Напомним, в детский хоспис Святого Губерта приходили с обыском силовики, а затем с ним расторгли договор об аренде помещения.

Всему виной — активная гражданская позиция директора хосписа Ольги Величко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».