Художники из Минска и Гродно поддержали детский хоспис, куда с обыском пришли силовики

Художники из Минска и Гродно поддержали детский хоспис, куда с обыском пришли силовики1
- 2.11.2020, 13:46
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Все желающие могут прийти на выставку и помочь детям.
Как сообщает сайт Charter97.org, 4 ноября в Гродно пройдет выставка «Хвалі дабрыні» в поддержку Гродненского детского хосписа Святого Губерта и его директора Ольги Величко.
В выставке примут участие художники из Гродно и Минска.
Мероприятие состоится по адресу ул. Дамейка 7 (территория православной церкви, поселок Южный). Организаторы просят соблюдать масочный режим.
Напомним, в детский хоспис Святого Губерта приходили с обыском силовики, а затем с ним расторгли договор об аренде помещения.
Всему виной — активная гражданская позиция директора хосписа Ольги Величко.