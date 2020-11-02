Петр Клюев: Люди делали селфи на фоне взрывов 1 2.11.2020, 13:51

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Петр Клюев

Фото: charter97.org

Музыкант группы ЛСП рассказал, почему участвовал в протестах.

Известный белорусский музыкант, участник легендарной группы ЛСП Петр Клюев в интервью программе сайта Charter97.org Studio Х97 рассказал о музыке, революционой ситуации в Беларуси, позиции артистов и сакральном смысле протестов в стране. Также музыкант рассказал, сомневался ли он, выходя на акцию протеста 9 августа.

— Не сомневался. Потому что говорят: «Зачем ты идешь? У тебя двое детей». Да, у меня двое детей, поэтому я иду. Потому что я хочу, чтобы мои дети жили в стране, где ты можешь высказывать свои элементарные права. Речь в Беларуси идет не о каких-то супер делах. Это исполнение элементарных прав человека. На нашем районе, в Каменной горке, мы вышли всей семьей к школе, к избирательному участку. Они должны были вывесить количество людей, которые пришли проголосовать на участок. Они этого не сделали. Просто в вышей степени цинизм и неуважение к людям, которые платят налоги, которые уважают закон, которые переходят на зеленый свет светофора. Почему мы выполняем закон, а они нет, причем мы им еще за это платим.

Люди вышли к школе, я вышел со своей семьей, с детьми, с супругой. Мы окружили школу и кричали: «Выходи!». Директор школы очень сильно испугалась, приехал ОМОН и в оцеплении ее забрали и увезли. Так и не вывесили на избирательном участке никаких данных о том, что что-то произошло. Полное неуважение к людям. Затем вечером я поехал в центр, потому что там были мои братья, там были мои друзья, там были мои коллеги. Я не мог не поехать, потому что я должен был высказать: «Ребята, это было проявление за элементарные ценности. И что мы делали? Мы стояли, мы пели песни и хлопали на тротуарах, в разрешенных местах, не на дорогах. Но приехали эти люди. Я даже не знаю как их назвать, какое подобрать слово в литературе, и просто на нас. на хлопающих людей... Я думал, что будет как в 2010 году — палками помахают и разбежимся. Но когда я увидел, что в нас, хлопающих и поющих, кидают гранаты и когда я увидел в пяти метрах от себя парня азиатской внешности, возможно, это был какой-то китаец-студент и когда у него полилась кровь, я увидел перед собой в метрах 20 людей с какими-то ружьями (я не разбираюсь в огнестрельном оружии), я не думал, что это увижу, направленные на нас, на меня в том числе, гранаты. Я увидел этот ужас и у меня появились перед глазами мои двое детей, я понял, что сейчас могу погибнуть.

Но я был с людьми и мы были солидарны, мы были вместе. Я как артист в том числе поехал, потому что понимал, что мое появление может тоже людям помочь. Подходила молодежь и говорили: «Петя Клюев, спасибо, что вы с нами». Взрывы на фоне, а они селфи делают. Приятно, потому что я своим присутствием мог сделать полезную, хорошую энергетику. Дать людям веру, что мы все там. Глубочайший ужас, что я испытал в ту ночь, вернувшись домой очень поздно, чудом вернувшись, если честно, я осознал, что Беларусь уже не будет прежней. Давно уже это было понятно, но демон расправил крылья в ту ночь, они не ожидали, что нас выйдет столько людей. Они думали, что нас выйдет мало и им была дана задача — уничтожить! Тут они понимают, что физически с нами справится не смогут, и началось бешенство.

— Видел я видео, на котором ты в Минске поешь «Осторожно листопад», а вокруг тысячи и тысячи людей с огоньками мобильных телефоном. Смотрел и думал, а что чувствует человек, который поет и вся эта красота вокруг. Что ты чувствовал?

— Любовь. Я люблю людей и поэтому я это чувствовал. В тот день, это был понедельник, это был День независимости Беларуси с 1991 по 1995 год. Я просто стоял в толпе и я приехал туда, как обычный человек, как я это и делал, не думая, что буду выступать. Но подошли ребята, у которых были колонки, говорят «Петя, ты споешь?», говорю: «Да, но я без никого, без музыкантов». И тут я звоню гитаристу, а гитарист тоже там Пашка Трипуть, и мы вместе соединились, нашли гитару и абсолютно экспромтом, как это и полагается, выступил, поделился тем, что внутри. Потому что людям нужна любовь, особенно в этой ситуации, когда так много злости. И вот и все. Это было естественно.

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