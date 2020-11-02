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Телескоп «Хаббл» сделал снимок космического «водопада»

  • 2.11.2020, 14:02
  • 2,998
Телескоп «Хаббл» сделал снимок космического «водопада»

Молодые звезды будто выливаются из галактики.

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили новый впечатляющий снимок галактики. На нем разместилась UGCA 193 из созвездия Секстант, похожая на водопад на просторах космоса, сообщается на сайте обсерватории, пишет «Зеркало недели. Украина».

В UGCA 193 располагается множество молодых звезд, особенно в ее нижней части. Со стороны кажется, что они понемногу утекают в космос, падая сверху.

Голубой цвет UGCA 193 свидетельствует о том, что она полна горячих звезд, температура которых может превосходить температуру Солнца в шесть раз. Более горячие звезды обычно окрашены в более синий цвет, а более холодные – в красный. Масса и температура поверхности звезды, а значит, и ее цвет, связаны между собой. Более тяжелые звезды способны «гореть» при более высоких температурах, что приводит к голубоватому оттенку их свечения.

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