Выручка Belwest упала на 35%: прибыль значительно уменьшилась 9 2.11.2020, 14:12

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Обувная компания терпит убытки.

Отчет СООО «Белвест» (обувной бренд Belwest) за три квартала, как и ранее, показывает существенное снижение выручки: около 81 млн рублей, то есть минус 35% по сравнению с тем, что было год назад. Отчет за январь-июнь показывал снижение на 47%, пишет office life.

Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина сообщала летом, что у всех производителей обуви пострадали фирменные сбытовые сети. На внутреннем рынке падение продаж составило 50%. Причина — коронакризис.

Чистая прибыль Belwest за январь-сентябрь составила всего лишь 17 тыс. Для сравнения: год назад было почти 4,5 млн. Сейчас компания не только выручила меньше денег, но и больше потратила на уплату процентов по кредитам и на инвестиции.

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