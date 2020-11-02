Белгидромет: Наступивший ноябрь обещает быть теплее обычного 2.11.2020, 14:32

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Прогноз погоды на неделю.

Прошедший октябрь оказался на 3−4 градуса теплее климатической нормы, наступивший ноябрь также обещает быть теплее обычного, сообщили tut.by в Белгидромете Минприроды.

3 ноября, во вторник, погоду в Беларуси в основном будет определять теплый фронтальный раздел, смещающийся с соседней Польши. Благодаря ему будет облачно, ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами будут сгущаться туманы. Ветер южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, при прояснениях местами по востоку Беларуси воздух 0…-2 °С, максимальная температура днем +7…13 °С; по западу, где уже скажется влияние теплых воздушных масс, ночью +8…10 °С, днем +14…16 °С.

В среду, 4 ноября, за погоду в стране будет отвечать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3…10 °С, днем +6…12 °С.

5 ноября, в четверг, в ночные и утренние часы Беларусь останется в зоне атмосферного фронта и на большей части территории сохранятся кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2…8 °С, днем +5…11 °С.

В конце рабочей недели и в предстоящие выходные существенных осадков не ожидается. Местами будут клубиться туманы. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, максимальная днем +7…12 °С. Такой температурный фон на 4−6 градусов превышает климатическую норму для этих ноябрьских дней.

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