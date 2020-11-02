Выборы президента США: обзор результатов опросов в ключевых штатах за день до голосования

Выборы президента США: обзор результатов опросов в ключевых штатах за день до голосования4
- 2.11.2020, 14:40
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Кому отдают победу социологи?
У кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена все хорошо с рейтингами на общенациональном уровне. Он на 10% опережает своего конкурента Дональда Трампа, который пытается остаться в Белом доме на вторую каденцию. Но в конечном итоге результат выборов будет определен на основании результатов в масштабе штатов, которыми руководствуется Коллегия выборщиков. В этих ключевых штатах лидерство Байдена незначительное - до шести процентов. В колеблющихся штатах разрыв между Байденом и Трампом и вовсе на уровне статистической погрешности, пишет «Зеркало недели. Украина».
У Байдена в ключевых штатах 51% поддержки. У Трампа 45%. В октябре разница между кандидатами была 10%.
Поддержка Трампа остается сильной среди его электоральной базы – в основном рабочего класса, белых избирателей, которых много в колеблющихся штатах. Женщины и пожилые люди выступили против президента, при этом обе группы отдают предпочтение Байдену с двузначным отрывом.
Опрос Reuters/Ipsos:
Мичиган: Байден 52%, Трамп 42%
Пенсильвания: Байден 51%, Трамп 44%
Висконсин: Байден 53%, Трамп 43%
Данные Mitchell Communications в Мичигане показывают, что за Байдена готовы проголосовать 52%. За Трампа на 7% меньше – 45%.
Социология от St. Cloud State University в Миннесоте показывает уверенное преимущество Байдена в 15% – 54% против 39%.
Опрос колледжа Эмерсон:
Аризона: Байден 48%, Трамп 46%
Mэн: Байден 50%, Трамп 47%
Пенсильвания: Байден 52%, Трамп 47%
Айова: Трамп 49%, Байден 47%
Мичиган: Байден 52%, Трамп 46%
Огайо: Байден 50%, Трамп 49%
Перед финальным раундом дебатов между Трампом и Байденом опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.
Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.