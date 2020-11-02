Выборы президента США: обзор результатов опросов в ключевых штатах за день до голосования 4 2.11.2020, 14:40

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Кому отдают победу социологи?

У кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена все хорошо с рейтингами на общенациональном уровне. Он на 10% опережает своего конкурента Дональда Трампа, который пытается остаться в Белом доме на вторую каденцию. Но в конечном итоге результат выборов будет определен на основании результатов в масштабе штатов, которыми руководствуется Коллегия выборщиков. В этих ключевых штатах лидерство Байдена незначительное - до шести процентов. В колеблющихся штатах разрыв между Байденом и Трампом и вовсе на уровне статистической погрешности, пишет «Зеркало недели. Украина».

У Байдена в ключевых штатах 51% поддержки. У Трампа 45%. В октябре разница между кандидатами была 10%.

Поддержка Трампа остается сильной среди его электоральной базы – в основном рабочего класса, белых избирателей, которых много в колеблющихся штатах. Женщины и пожилые люди выступили против президента, при этом обе группы отдают предпочтение Байдену с двузначным отрывом.

Опрос Reuters/Ipsos:

Мичиган: Байден 52%, Трамп 42%

Пенсильвания: Байден 51%, Трамп 44%

Висконсин: Байден 53%, Трамп 43%

Данные Mitchell Communications в Мичигане показывают, что за Байдена готовы проголосовать 52%. За Трампа на 7% меньше – 45%.

Социология от St. Cloud State University в Миннесоте показывает уверенное преимущество Байдена в 15% – 54% против 39%.

Опрос колледжа Эмерсон:

Аризона: Байден 48%, Трамп 46%

Mэн: Байден 50%, Трамп 47%

Пенсильвания: Байден 52%, Трамп 47%

Айова: Трамп 49%, Байден 47%

Мичиган: Байден 52%, Трамп 46%

Огайо: Байден 50%, Трамп 49%

Перед финальным раундом дебатов между Трампом и Байденом опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.

Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

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