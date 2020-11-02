Следственный комитет завел уголовное дело сразу на 231 участника Марша в Минске 4 2.11.2020, 15:46

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Это 80% задержанных после акции.

Следственный комитет завел уголовное дело сразу на 231 человека, сообщает пресс-служба ведомства. Они признаны "подозреваемыми в массовых беспорядках" в Минске 1 ноября, сообщает "Еврорадио". Отмечается, что это 80% задержанных после Марша.

В этот день в Беларуси отмечались Дзяды, в столице прошел Марш против террора. Силовики жестко разгоняли мирных демонстрантов, используя светошумовые гранаты и другие спецсредства.

В СК отмечают, что в Минске задержали несколько сотен человек. "Их действия были сопряжены с явным неподчинением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел", — заявляет пресс-служба СК.

Сейчас следователи выясняют, кто еще имел отношение к событиям 1 ноября.

Можно предположить, что именно по этому делу предъявили обвинение журналистам Дмитрию Солтану (Буянову), Дмитрию Кравчуку и Артему Богославскому.

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