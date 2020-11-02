Медики: Чай и кофе защищают людей с диабетом от COVID-19 2 2.11.2020, 16:24

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Научные сотрудники провели эксперимент.

Медики рассказали о двух напитках, которые снижают риск смерти от коронавируса у людей с сахарным диабетом второго типа. По словам экспертов, чай и кофе положительно воздействуют на организм, сводя к минимуму влияние заболевания на здоровье человека, пишет сайт orthodox.od.ua.

Распространение инфекции заставило медиков беспокоиться о здоровье людей, имеющих хронические болезни, среди которых и сахарный диабет.

Научные сотрудники провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что при употреблении кофе и зеленого чая ежедневно снижаются показатели смертности на 63% среди людей с диабетом второго типа. Больше 42,5 млн человек по всей планете страдают от данного заболевания. Несмотря на то, что препараты могут уменьшить опасность, связанную с болезнью, они довольно дорогие и имеют негативные последствия. По этой причине необходимо изменить образ жизни, чтобы контролировать показатели сахара в крови.

Большое количество исследований показали, что употребление зеленого чая уменьшает риск возникновения болезни и улучшает чувствительность к инсулину. Учёные, представляющие Университет Кюсю (Япония) провели эксперимент, в котором приняли участие 4 923 пациентов возрастом 66 лет с диабетом второго типа. Эксперты выявили, что при ежедневном употреблении 4 или больше чашек зеленого чая риск смерти снижался на 40%.

Они считают, что и кофе положительно воздействует на организм человека. У людей с диабетом при употреблении 2 или больше чашек напитка в день снижался уровень смертности на 41%.

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