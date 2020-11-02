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За последние дни к стачке на БМЗ присоединились пять металлургов

  • 2.11.2020, 16:36
  • 2,208
За последние дни к стачке на БМЗ присоединились пять металлургов

Они написали заявления о начале забастовки и поддержали требования народа.

За последние дни к стачке на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) присоединились пять металлургов, сообщает телеграм-канал «Баста». Это — Сергей Анисимов, Алексей Авдеев, Дмитрий Дуборенко, Дмитрий Ольховик, Олег Шанюк.

Они написали заявления о начале забастовки и поддержали требования народа!

Работники БМЗ сообщают, что люди на заводе очень недовольны отношением начальников всех рангов: многие производственные процессы выполняются с нарушениями норм охраны труда, а кадровой политикой руководят идеологи. Даже заявления на отпуск, как сообщают сотрудники БМЗ, подписывает идеологический отдел завода.

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