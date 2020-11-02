Frankfurter Allgemeine Zeitung: Запад должен ответить на циничные слова Лукашенко 2 2.11.2020, 17:24

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Фото: «Радыё Свабода»

Уже 12-ть недель белорусы выходят на протесты.

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) комментирует жесткие действия белорусских силовиков в отношении демонстрантов в Минске в воскресенье, 1 ноября, а также угрозы со стороны Лукашенко, пишет «Немецкая волна».

"Уже двенадцать недель люди в Беларуси ежедневно рискуют быть арестованными и избитыми за участие в акциях протеста против правителя Лукашенко. Вооруженным сотрудникам силовых структур и прикомандированным к ним ударным группам в штатском до сих пор не удалось остановить массовые воскресные демонстрации в Минске и других городах страны.

Сейчас Лукашенко угрожает дальнейшей эскалацией насилия со стороны режима. На прошлой неделе - своей жесткой риторикой , а в воскресенье, 1 ноября, - военной техникой с пулеметами, светошумовыми гранатами, предупредительными выстрелами, а также бойцами спецподразделений, которые направляли свое оружие прямо на некоторых демонстрантов - пока только направляли.

Bажно, чтобы за циничными угрозами на минувших выходных последовала четкая реакция Запада. Речь идет о моральной поддержке белорусского народа.

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