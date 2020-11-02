Ученые разгадали тайну изменения магнитных полюсов Земли 2.11.2020, 17:45

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Изучение магнитного поля Земли называется палеомагнетизмом.

Японские ученые пришли к выводу, что каждые 200-300 тысяч лет магнитные полюса Земли меняются местами: северный полюс становится южным и наоборот. Последний разворот полюсов состоялся примерно три четверти миллиона лет тому назад.

Об этом говорится в исследовании "Полная последовательность геомагнитного разворота Матуяма - Брунхес в композиционном разрезе Тиба, Центральная Япония", опубликованном в журнале Progress in Earth and Planetary Science (перевод - «Апостроф»).

Изучение магнитного поля Земли называется палеомагнетизмом. Эта отрасль науки изучает горные породы и отложения. Горные породы, которые когда-то были расплавленными, сохраняют запись магнитного поля Земли по мере застывания. Датируя горные породы, исследователи могут построить временную шкалу разворотов Земли.

Последний разворот магнитных полюсов Земли получил название геомагнитного разворота Матуяма-Брунхеса в честь его сооткрывателей: Бернарда Брунхеса, французского геофизика, и Мотонори Матуямы, японского геофизика.

Научный сотрудник Национального института полярных исследований и докторант Национального института передовых промышленных наук и технологий в Японии Юки Ханеда в своем новом исследовании пытался понять, когда именно произошел разворот магнитных полюсов Земли, а также сколько времени это заняло.

"В этом исследовании мы собрали новые образцы и провели палео- и горно-магнитный анализ образцов с композиционного участка Чиба, непрерывной и расширенной морской сукцессии в Центральной Японии, для реконструкции полной последовательности геомагнитного вращения Матуяма-Брунхес", - сказала Ханэда.

Открытые учеными данные противоречат другим исследованиям в части того, как долго происходил разворот. Некоторые исследования показывают, что это заняло несколько тысяч лет, другие предполагают, что разворот был завершен за одну жизнь человека.

Различные оценки времени в значительной степени зависят от того, где на Земле исследователи собирают свои данные.

Исследования японских ученых подтверждает, что на разворот магнитных полюсов понадобилось около 20 тысяч лет, включая 10 000-летний период нестабильности, который привел к изменению.

"Наши данные являются одним из наиболее детальных палеомагнитных записей во время геомагнитного разворота Матуяма-Брунхеса, что предлагает глубокое понимание механизма геомагнитного разворота", - сказал Ханэда.

Во время разворота магнитные полюса не только меняются местами, но и напряженность поля падает. На экваторе также могут быть временные полюса или даже несколько временных полюсов. Полюса также могут блуждать, оставляя свое исходное положение и возвращаясь, прежде чем наконец полностью переключиться.

Непонятно, какое влияние имеет разворот на животных. Но есть некоторые доказательства того, что солнечные бури при всей своей магнитной активности могут создать путаницу для мигрирующих китов и даже могут сами выгнать их на пляж.

Во время разворота защитный эффект магнитного поля Земли уменьшается. Во время разворота на поверхность Земли может попасть больше солнечной радиации, которая может угрожать таким животным, как киты, так же, как и солнечная буря. Однако доказательства не ясны.

В любом случае, жизнь на Земле пережила много геомагнитных разворотов, и все же жизнь процветает. Современные люди еще не сталкивались с ним, поэтому наблюдение за следующим будет очень поучительным.

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