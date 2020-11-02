Доклад ОБСЕ: Белорусские власти фальсифицировали выборы и массово нарушают права человека 2.11.2020, 18:00

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Фото: svaboda.org

Должны быть организованы новые выборы, освобождены политзаключенные и журналисты.

В докладе ОБСЕ о ситуации в Беларуси до и после президентских выборов 9 августа говорится, что есть «убедительные доказательства» фальсификации результатов голосования и того, что «белорусские силы безопасности систематически нарушали права человека в ответ на мирные демонстрации и протесты», передает «Радыё Свабода».

58-страничный доклад австрийского профессора международного права Вольфганга Бенедека будет представлен Постоянному совету ОБСЕ 5 ноября. В документе говорится, что президентские выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни свободными и справедливыми.

Докладчик отмечает, что нарушения прав человека в Беларуси в предвыборный и послевыборный период были массовыми и систематическими и «неопровержимо доказаны». «Особенно беспокоит то, что хорошо задокументированные случаи пыток и жестокого обращения с политическими активистами еще не привели к судебному преследованию, что подтверждает утверждения об общей безнаказанности, в том числе из-за отсутствия справедливого судебного разбирательства по политическим делам».

Отчет о ситуации в Беларуси появился после того, как 17 сентября 2020 года 17 стран-участниц ОБСЕ запустили так называемый «московский механизм» для рассмотрения предполагаемых нарушений прав человека в Беларуси. Механизм позволяет группе из десяти или более государств-участников ОБСЕ создать экспертную миссию для изучения угроз правам человека в странах-членах.

Бенедек, автор отчета ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне в 2018 году, вскоре после этого был назначен докладчиком по Беларуси, но ему было отказано в визе для поездки в Беларусь.

Его 65 рекомендаций белорусским властям в отчете включают отмену официальных результатов голосования 9 августа и организацию новых выборов в соответствии с международными стандартами, а также освобождение политзаключенных и журналистов.

В отчете также рекомендуется, чтобы международное сообщество «привлекало к ответственности, где это возможно, виновных в пытках и жестоком обращении со стороны белорусских сил безопасности и их начальства» и создать независимый международный орган для «расследования нарушений прав человека в контексте президентских выборов».

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