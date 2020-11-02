На YouTube сменился самый популярный клип 2 2.11.2020, 18:15

7,003

Рекорд держался с 2017 года.

Вирусный ролик Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee больше не самый популярный клип на YouTube. Он уступил первенство детской песне Baby Shark, пишет tut.by.

На момент написания заметки у Baby Shark было 7 041 134 249 просмотров, у Despacito — 7 038 059 332 просмотра.

Интересно, что у Baby Shark довольно много дизлайков: 10 миллионов (против 20 миллионов лайков). У Despacito статистика другая: он понравился 40 миллионам пользователей, палец вниз поставили 4,7 миллиона.

Клип Despacito держал рекорд по количеству просмотров на YouTube с 2017 года.

Любопытно, что Луис Фонси, автор Despacito, принял участие в записи ремикса Baby Shark, премьера которого состоялась в июле 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».