Герман Краузе: Германия и Европа должны подумать о том, как экономически поставить Лукашенко «на колени» 11 2.11.2020, 18:37

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Фото: wdr.de

У диктатора должны закончиться деньги на силовиков-палачей.

Бывший глава студии немецкой медиакомпании ARD в Москве Герман Краузе выступил на митинге в поддержку протестующих Беларуси в немецком Кельне.

«Германия и Европа должны подумать о том, как экономически поставить Лукашенко «на колени», ведь когда-то у него закончатся деньги на оплату «силовиков-палачей», - сказал бывший глава студии немецкой медиакомпании ARD в Москве.

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