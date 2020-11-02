Герман Краузе: Германия и Европа должны подумать о том, как экономически поставить Лукашенко «на колени»11
- 2.11.2020, 18:37
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У диктатора должны закончиться деньги на силовиков-палачей.
Бывший глава студии немецкой медиакомпании ARD в Москве Герман Краузе выступил на митинге в поддержку протестующих Беларуси в немецком Кельне.
«Германия и Европа должны подумать о том, как экономически поставить Лукашенко «на колени», ведь когда-то у него закончатся деньги на оплату «силовиков-палачей», - сказал бывший глава студии немецкой медиакомпании ARD в Москве.