К стачке на «Беларуськалии» присоединились более полусотни шахтеров 2.11.2020, 18:44

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иллюстрационное Фото

К стачке присоединяются практически каждый день.

К стачке на «Беларуськалии» присоединилось более 50 шахтеров, сообщил БелаПАН сопредседатель стачкома предприятия Анатолий Бокун.

Сам он только сегодня приступил к работе после 55 суток административного ареста за участие в нескольких мероприятиях.

«К стачке присоединяются практически каждый день, сегодня, например, два человека присоединялись», — рассказал Бокун. При этом он отметил: тем, кто находится в стачке, оказывается моральная поддержка и материальная помощь. «Есть неравнодушные, и помощь оказывается», — отметил Анатолий.

Стачком провел опрос на тему: сколько работников должно уйти в стачку, чтобы их поддержали на предприятии? Большинство респондентов ответили, что таких работников должно быть 500. Многих останавливает от участия в стачке страх потерять работу и доход, а также отсутствие солидарности со стороны коллег.

По словам Бокуна, в августе стачку поддерживало 6300 работников. «И эти люди никуда не исчезли, они находятся на предприятии, просто их волю сломали. Но протест внутри них остался. Нужно, чтобы люди переосмыслили ситуацию вокруг, проявили свои лучшие человеческие качества, совершили правильный поступок», — считает сопредседатель стачкома.

«Возможно пройдет какое-то время, и они найдут в себе силы, чтобы присоединиться к стачке и перестать работать на режим», — добавил Бокун.

Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления. Администрация ОАО «Беларуськалий» уволила его «за нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходил на работу без уважительной причины». Увольнение Бокуна в стачкоме расценивают как репрессии.

17 августа на предприятии была объявлена забастовка. Шахтеры потребовали признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать необоснованными и незаконными все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении.

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