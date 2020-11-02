«Не может смириться с беззаконием» 1 2.11.2020, 19:05

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Что говорит мать могилевчанина, который угрожал прыгнуть с моста.

Вечером 31 октября в Могилеве мужчина «растянул бело-красно-белое полотнище и в состоянии алкогольного опьянения стоял за перилами моста, высказывая намерения прыгнуть в реку Днепр», сообщает МВД. Мужчину задержал ОМОН. Как удалось узнать tut.by, задержанный — 26-летний Алексей Беляев. Его родные считают, что никакой попытки суицида не было — это был его «способ привлечь внимание к беззаконию».

Позиция милиции следующая. Алексей Беляев на мосту на проспекте Пушкинском «устроил несанкционированный пикет». Мужчина стоял за перилами моста, высказывал намерения прыгнуть в реку Днепр, причины своего поведения милиционерам не пояснял и пытался привлечь внимание прохожих и проезжавших мимо граждан.

— Около 21.00 сотрудники ОМОН УВД предотвратили попытку суицида и доставили мужчину в РОВД. Задержанным оказался 26-летний могилевчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — говорится в сообщении УВД и добавляется, что действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Мать задержанного Алексея Беляева Наталья говорит, что для нее поступок сына стал неожиданным, но она может его объяснить. И подчеркивает, что это вряд ли была попытка суицида.

— Сын впервые пошел на протестный митинг в начале сентября после того, как увидел в соцсетях, что ОМОНовцы девушек избивают. Он сказал, что после увиденного не может игнорировать происходящее на улицах и просто сидеть дома. Сходил — и его потом забрала с работы милиция, — рассказала Наталья Алексеевна.

Алексей Беляев работает на металлургическом заводе. Его забрали с рабочего места днем 17 сентября, доставили в Ленинский РОВД, где составили протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в мирной акции протеста 13 сентября. Суд прошел 18 октября, Алексея признали виновным и дали 8 суток ареста.

На волю Беляев вышел в субботу 26 сентября. И на следующий день с сестрой и ее дочерью ехал на такси. Такси остановилось возле торгового центра «Атриум» около 12.30: сестра Алексея с дочерью собирались в ТЦ на благотворительное мероприятие в помощь Доминике Расчетиной, болеющей раком сетчатки глаза. Алексей собирался ехать на такси дальше — у него была запланирована встреча с правозащитниками. Однако Алексея из такси заставили выйти сотрудники ОМОНа, задержали и доставили в РОВД, рассказала Наталья Алексеевна.

— Сын говорил, что в райотделе его продержали часов до трех ночи. Составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии, отправили в изолятор, где он провел двое суток — до суда.

Суд прошел 29 сентября, дело отправили на доработку. На новое рассмотрение оно не поступало, сказала мать Алексея.

— Сыну не вернули мобильный телефон, и он написал жалобу в прокуратуру. На работе из-за задержаний его начали «прессовать», угрожать увольнением. Конечно, сын из-за всего этого переживал. А 31 октября он пошел, кажется, к кому-то на День рождения — этого я точно не знаю. Взял с собой флаг. У нас этот флаг уже года четыре как есть. Сын, кстати, под этим флагом родился как раз в 1994 году — я в роддоме лежала, когда второй тур выборов был. И нет, за Лукашенко я не голосовала ни разу.

Алексей предупредил мать, что вернется поздно. Он и вернулся — за деньгами, а затем ушел в магазин. Домой он с тех пор не вернулся — Алексей находится в изоляторе временного содержания.

— Я не знаю, что там у него переклинило, что он так поступил. Могу сказать точно, что это не была попытка суицида. Как мне кажется, сын таким образом пытался привлечь внимание, потому что он не может смириться с беззаконием, которое происходит со стороны милиции, чиновников. Мы с ним обсуждали ситуацию в стране, но о своих внутренних переживаниях он особо не говорил, — продолжает Наталья Алексеевна.

Очевидцы говорили, что своим поступком на мосту Беляев пробовал добиться встречи с председателем Могилевского горисполкома, сообщает правозащитный центр «Весна».

О том, что сын находится в ИВС, Наталья узнала сама — никто ей ни о чем не сообщал. Она предполагает, что на днях должен состояться над ним суд, но в чем обвиняют сына в этот раз, она не знает.

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