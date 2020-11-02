Россияне стали рекордно экономить 2 2.11.2020, 19:13

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Сокращение расходов было отмечено в 66 регионах РФ.

Во втором квартале 2020 года, на фоне пандемии коронавируса, россияне стали рекордно экономить, выяснила в ходе исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Снижение расходов российских семей в апреле-июне составило 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а средний размер трат равнялся 16,5 тысячи рублей, что стало рекордно низким показателем с 2007 года.

Сокращение расходов было отмечено в 66 регионах. Наибольшим оно оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе (36,8 процента, до 24,9 тысячи рублей в месяц на одного члена семьи), Пермском крае (33,5 процента, до 14,2 тысячи) и Ненецком автономном округе (32 процента, до 21 тысячи).

При этом в 19 регионах расходы домохозяйств не сократились. Жители Севастополя нарастили траты на 32 процента (до 21 тысячи рублей в месяц на человека), Орловской области — на 30 процентов (18,1 тысячи), Ингушетии — на 24,5 процента (до 11,5 тысячи).

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