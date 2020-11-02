Лидер стачкома «Беларуськалия»: Шахтеры возвращаются к забастовке 2.11.2020, 19:38

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Анатолий Бокун

фото: ap

Шахтеры к стачке присоединяются ежедневно.

Лидер стачечного комитета «Беларуськалий» освобожден после 55 суток ареста.

В беседе с «Радыё Свабода» Анатолий Бокун рассказывает об условиях содержания и дальнейших планах.

31 августа был задержан сопредседатель забастовочного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун. За неделю до этого его уже вызывали в РОВД, но потом дело закончилось профилактической беседой. Судебный процесс по делу Анатолия Бокуна состоялся в день задержания. Он был признан виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий и приговорен к 15 суткам лишения свободы. Однако в середине сентября сопредседателя забастовочного комитета «Белкалия» не отпустили. Сразу по истечении срока его приговорили еще к 25 суткам ареста, а затем к 15 суткам. Всего Анатолий Бокун отсидел 55 суток. Освободили его только в конце октября.

«Как я себя чувствую? Не дождутся! - говорит сопредседатель стачечного комитета «Белкалия» через три дня после освобождения. - Я хорошо себя чувствую. Все эти дни после освобождения провел у родственников. Но в стачком тоже заезжал. А так навестил родителей, был дома. Занимался бытовыми вещами».

Почти два месяца заключения Анатолия Бокуна постоянно возили с места на место. В Солигорске арест отбывал только сначала. Лидер шахтерской забастовки не хочет говорить о том, где с ним обращались лучше, а где хуже, чтобы не повлиять на условия содержания других задержанных.

«Я знал, что происходит в стране. Это сильно поддерживало»

«Условия были разные, - говорит Анатолий Бокун. - За это время я был в разных СИЗО, встречался с разными людьми. Но большинство людей не утратили своих человеческих качеств. Несмотря ни на что, человеческое отношение имели место. Ко мне относились нормально. Я находился в СИЗО в Солигорске, Любани, Узде и Старых Дорогах. За это время сменил четыре места».

По словам лидера стачкома, за 55 дней ареста он чувствовал большую поддержку народа. Даже от тех, которых раньше вообще не знал.

«Я очень благодарен всем, кто меня поддерживал», - сказал он. - Мне присылали письма, газеты, листовки. Я мог получить информацию о том, что происходило в Беларуси. Про то, что количество бастующих увеличивалось. Уздинцы мне много писали, приходили письма из Солигорска, записки. Это большая поддержка».

Анатолий Бокун также говорит, что никакой информационной изоляции за решеткой он не чувствовал. В первую очередь помогли письма людей и газеты.

«Нельзя сказать, что я не знал, что происходит в стране», - говорит сопредседатель забастовочного комитета «Белкалия». - До меня доходила основная информация. Конечно, этого было мало. Например, я не мог знать, какие решения принимают ребята во время забастовки. Что они придумали, что они делают. Вот что я упустил. Что касается общей информации о стране, я знаю все важные новости».

«Люди возвращаются к забастовке»

24 сентября Анатолий Бокун объявил трехдневную голодовку.

«Моя голодовка была вызвана в основном такой позорной инаугурацией», - сказал он. - Как и то, что руководство «Белкалия», руководство Солигорска игнорируют требования своих рабочих и граждан. Это также было связано с задержанием людей, участвовавших в мирных протестах. На мой взгляд, это незаконно, как и административные аресты. Это три основные причины, по которым я объявил голодовку».

Голодовка была прекращена сопредседателем забастовочного комитета после обжалования решения Минского областного суда о незаконности забастовки по «Белкалию». На тот момент ему оставалось провести месяц за решеткой.

Почему держали аж 55 дней? Шахтер говорит, что власти опасались поддержки, которую ему оказывали сотрудники предприятия.

«Они, наверное, думают, что то, что я делаю, вредит нынешней власти», - сказал Анатолий Бокун. - Меня с самого начала избрали сопредседателем забастовочного комитета, мне это доверили. Доверяют мне сейчас. Думаю, с этим связан срок ареста. Сегодня я уже начинаю входить в курс дел стачечного комитета. Сегодня к нам присоединилось еще больше людей, мы сразу сообщаем об этом. Наше движение продолжается. Люди переосмысливают происходящее. Они возвращаются к забастовке, их семьи поддерживают тех, кто продолжает бастовать».

«Я остаюсь в Солигорске»

Сопредседатель забастовочного комитета «Белкалия» заявляет, что не собирается выезжать за границу, как это сделали ряд руководителей забастовок на белорусских предприятиях.

«Меня неоднократно спрашивали о выезде за границу представители наших, так сказать, правоохранительных органов, - говорит Бокун. - И мне даже предлагали это сделать. Наверное, их мечта - поехать куда-нибудь за границу. Но я сказал, что я патриот своей Родины, что я люблю Беларусь и не променяю свою страну ни на какую другую. Я останусь в Солигорске и буду продолжать действовать».

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