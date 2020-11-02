закрыть
2 ноября 2020, понедельник, 20:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начались сбои в работе интернет-банкингов

2
  • 2.11.2020, 19:43
  • 3,638
В Беларуси начались сбои в работе интернет-банкингов

Сбой затронул разные банки и торговые объекты.

Читатели tut.by сообщают о сложностях с оплатой картой в некоторых терминалах и сбоях в работе интернет-банкинга отдельных банков.

По сообщениям читателей, есть проблемы в работе сайтов Белпочты и Минсктранса.

Также нестабильно работают терминалы в магазинах Санта, Белсоюзпечать, Евроопт, Виталюр, Соседи, Хит, Электросила, Корона.

Читатели пишут о трудностях в работе мобильных приложений банков БелВэб, Технобанк, Белинвест, БСБ банк, Идея-банк, Белгазпромбанк, интернет-банкинга Альфа-банк, БелВЭБ, Технобанк, а также сервиса priorPay от Приорбанка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!