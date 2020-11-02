В Беларуси начались сбои в работе интернет-банкингов 2 2.11.2020, 19:43

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Сбой затронул разные банки и торговые объекты.

Читатели tut.by сообщают о сложностях с оплатой картой в некоторых терминалах и сбоях в работе интернет-банкинга отдельных банков.

По сообщениям читателей, есть проблемы в работе сайтов Белпочты и Минсктранса.

Также нестабильно работают терминалы в магазинах Санта, Белсоюзпечать, Евроопт, Виталюр, Соседи, Хит, Электросила, Корона.

Читатели пишут о трудностях в работе мобильных приложений банков БелВэб, Технобанк, Белинвест, БСБ банк, Идея-банк, Белгазпромбанк, интернет-банкинга Альфа-банк, БелВЭБ, Технобанк, а также сервиса priorPay от Приорбанка.

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