Студент БГУИР Дмитрий Мазуро вышел на свободу после 38 суток ареста 2 2.11.2020, 19:51

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Фото: TUT.BY

Студент был задержан возле университета, когда шел к метро, чтобы уехать домой.

Дмитрий Мазуро, студент 4 курса БГУИР, вышел на свободу из тюрьмы в Жодино. Об этом редакции в 19.18 2 ноября сообщил его друг, который приехал встречать Мазуро. Напомним, студента арестовали суммарно на 38 суток, передает tut.by.

Первый процесс над Дмитрием прошел 28 сентября. Суд Советского района столицы наказал парня 23 сутками: 13 дали по ст. 23.34 и 10 — по ст. 23.4 КоАП. Задержали студента возле университета, когда он шел к метро, чтобы уехать домой. Тогда Мазуро обвинили в участии в акции около университета, которая прошла 22 сентября.

Второй суд над Дмитрием состоялся 5 октября, пока он отбывал свой предыдущий арест. Тогда его судили за участие в шествии студентов 1 сентября. И снова суд Советского района признал студента виновным, назначив максимальное наказание — 15 суток административного ареста.

Суммарный срок ареста составил 38 суток.

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