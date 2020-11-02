Ушла из жизни известный адвокат Татьяна Агеева 2 2.11.2020, 19:57

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фото: Aleh Aheyeu/facebook

Ей было 65 лет.

Ушла из жизни известный адвокат Татьяна Агеева.

Об этом сообщил ее сын Олег Агеев.

«Сегодня умерла моя мама. Она легла в гастроэнтерологию 10 ГКБ Минска 3 недели назад. Там она заразилась COVID. Почти 7 суток мама была на аппарате ИВЛ. Сегодня 2 ноября 2020 года в 4.50 ее сердце остановилось.

Ей было 65 лет. За эти годы она подарила жизнь и воспитала 2 сыновей, дождалась внучку и 3 внуков. Любовь, которую она нам дарила, не восполнить уже ничем и никакими словами не сгладить боль утраты.

Мы постараемся организовать церемонию прощания с мамой в среду 4 ноября в первой половине дня в 9 ГКБ Минска (ул. Семашко). Я сообщу точное время и место позже», - сообщил Олег Агеев.

Татьяна Агеева защищала интересы многих оппозиционных политиков. С 1982 по 2011 года — адвокат Минской городской коллегии адвокатов, член Президиума МГКА, член аттестационной комиссии МГКА. В период января-февраля 2011 года как член Президиума МГКА подверглась масштабной проверке всей профессиональной деятельности за последние 3 года со стороны КГБ и Министерства юстиции. 14 февраля 2011 года Министерством юстиции лишена лицензии на право занятия адвокатской практикой в связи с защитой по уголовному делу участников событий 19 декабря 2010 года.

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