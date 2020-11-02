Курс евро в России превысил 94 рубля 2.11.2020, 20:05

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Эксперты связывают падение курса российской валюты с пандемией и низкими ценами на нефть.

Российская валюта продолжает падать. Курс евро в понедельник, 2 ноября, обновил максимум декабря 2014 года, превысив 94 рубля. Доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, дойдя практически до 81 рубля, передает DW.

Одной из главных причин падения курса российской валюты эксперты называют пандемию коронавируса. Кроме того, новые локдауны, уже введенные в ряде стран Европы приводят к снижению спроса на нефть и нефтепродукты и падению цен на них.

Как отмечает издание "Эхо Москвы", цены на нефть в настоящее время отыграли часть потерь, но продолжают находиться вблизи минимального уровня более чем за четыре месяца. Дополнительное давление на нефть оказывает рост производства сырья, указывает издание "Коммерсант". Так, в Ливии за два месяца ежесуточная добыча нефти возросла со 100 до 800 тысяч баррелей. К началу 2021 года планируется довести ее до 1,3 млн баррелей в сутки. Число активных буровых установок в США за неделю увеличилось на десять - до 221.

РБК отмечает неопределенность на валютных рынках накануне президентских выборов в США, указывая, что высокая вероятность победы на них Джо Байдена является дополнительным дестабилизирующим фактором для российской валюты.

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