Spacex запланировала на ноябрь запуск межпланетного корабля Starship, миссии на МКС и еще пять стартов 2.11.2020, 20:17

иллюстрационное Фото: SpaceX

Корабля Starship должен доставить человека на Марс.

Компания Илона Маска Spacex запланировала осуществить в ноябре не менее 7 космических запусков, передает pravda.com.

Так, самым ожидаемым запуском является первый тестовый полет на 15 километров межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Сейчас на площадке пускового комплекса Spacex в Бока Чика, штат Техас продолжаются последние предстартовые испытания восьмой модификации Starship. Точной даты старта в компании пока не называют.

Илон Маск предполагает, что "прямая трансляция тестового запуска может очень быстро закончиться", поскольку это именно тестовая модель корабля и возможны нештатные ситуации. Однако, как отмечает Spacex, 9,10,11 и 12-я модификации Starship уже изготавливаются.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 01/11 pic.twitter.com/ymrjUyembc — Brendan (@brendan2908) October 31, 2020

Что касается других запусков Spacex в ноябре, то в компании уже сообщили дату старта первой коммерческой миссии на Международную космическую станцию. 15 ноября на космическом корабле SpaceX Crew Dragon в 1:50 по Минску на МКС отправятся три астронавта американского космического агентства NASA и специалист японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

А уже 5 ноября компания Илона Маска запланировала доставить на орбиту Земли американский военный GPS-спутник третьего поколения.

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