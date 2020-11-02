В Карабахе погиб заместитель командующего армией обороны НКР 2.11.2020, 20:38

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фото: news.am

Артуру Саркисяну было присвоено звание Героя Арцаха.

В Нагорном Карабахе в ходе боев погиб Артур Саркисян. Это следует из данных Минобороны Карабаха.

Его имя совпадает с именем заместителя командующего армией обороны Нагорного Карабаха.

В списке, опубликованном 2 ноября, числятся 11 погибших. Среди них также есть полковник Сергей Шакарян 1974 года рождения, которому, по данным News.am, было присвоено звание Героя Арцаха.

Ранее, 27 октября азербайджанские СМИ заявили об убийстве министра обороны и командующего армией обороны НКР Джалала Арутюняна. Также азербайджанское издание Haqqin опубликовало видеозапись предполагаемого обстрела автомобиля министра. В Баку утверждали, что убийство Арутюняна было спланировано Минобороны Азербайджана совместно со спецслужбами, а за машиной министра было установлено постоянное наружное наблюдение.

В Карабахе тогда гибель министра не подтвердили. Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что Арутюнян ранен, в связи с чем он освободил его от должности. Новым главой Минобороны был назначен генерал-майор Микаел Арзуманян.

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