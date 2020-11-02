Глава МИД Украины пообещал разобраться с недопуском украинцев в Беларусь для трансплантации
- 2.11.2020, 22:01
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Белорусские пограничники не пропускают граждан Украины для проведения оплаченных операций.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поручил прояснить информацию о недопуске в Беларусь украинцев, которые оплатили трансплантацию в белорусских больницах, и решить проблему.
Об этом Кулеба написал в своем Twitter.
"Я уже поручил нашему посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации и максимально способствовать ее решению", - написал Кулеба.
Он посоветовал гражданам при возникновении проблем с въездом для лечения обращаться в посольство Украины в Беларуси.
"Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему", - пообещал министр.
Ранее СМИ сообщили, что белорусские пограничники не пропускают на территорию Беларуси граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадки почки в Минске и Бресте.