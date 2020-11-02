закрыть
2 ноября 2020, понедельник, 23:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жодинские пенсионеры провели акцию солидарности с БЧБ-пастилой в руках

1
  • 2.11.2020, 22:08
  • 1,849
Жодинские пенсионеры провели акцию солидарности с БЧБ-пастилой в руках
фото: ex-press.by

В акции приняли участие около десятка человек.

2 ноября пенсионеры Жодино провели традиционную акцию солидарности. В ней приняли участие около десятка человек, пишет ex-press.by.

Сегодня они держали в руках не только национальные бело-красно-белые флажки, но и пастилу такого же цвета. Эти сладости стали в Жодино чрезвычайно популярными после того, как городской суд счел такую пастилу доказательством участия в протесте.

75-летнюю Ираиду Миско наказали за акции протеста. В качестве доказательства на суде фигурировало её фото с пастилой бело-красно-белого цвета. Капитан милиции Евгений Семашко на суде объяснил: "Да, таким образом она выражает протест. Зефиркой". У Миско изъяли компьютер и оштрафовали её на 540 рублей (20 базовых величин).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!