В РФ снижается доверие к коронавирусной вакцине отечественной разработки 6 2.11.2020, 22:13

2,347

Фото: radiokp.ru

Заметнее всего доверие к вакцине упало среди жителей Москвы и граждан с высшим образованием.

Больше половины россиян (59%) не собираются вакцинироваться от коронавируса и настороженно относятся к отечественной разработке. Также среди граждан усилилось недоверие к официальной информации относительно распространения вирусной пандемии. Об говорят итоги опроса «Левада-центра», проведенного на основе вопросов, сформулированных совместно с «Открытыми медиа».

Намерение сделать прививку от коронавируса подтвердили лишь треть опрошенных россиян (36%). Число же недоверчивых граждан даже увеличилось в сравнении с аналогичным социологическим исследованием, сделанным в августе нынешнего года (53,8% респондентов).

Заметнее всего доверие к вакцине упало среди жителей Москвы и граждан с высшим образованием.

Что касается официальным данным о числе заболевших, то им верят только 27% опрошенных. При этом 33% респондентов полагают, что статистика скрывает реальный масштаб бедствия, а 28% убеждены, что показатели, напротив, завышены.

Денис Волков: «Россияне не доверяют любым действиям властей»

Заместитель директора «Левада-Центра» Денис Волков в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» отметил, что у россиян за время, прошедшее с момента предыдущего замера в августе нынешнего года, не выросло желание прививаться. По его мнению, это происходит потому, что ничего качественно нового в ситуации с вакциной не случилось.

«Ее испытания пока что идут, поэтому многие считают, что она сырая, – добавил он. – К тому же нет и полноценной информации об эффективности вакцины. Вот люди и говорят, что сначала надо посмотреть, как организм будет реагировать на нее, а уже потом принимать решение».

Граждане не поменяли своих взглядов на отечественную вакцину несмотря на мощную пропагандистскую кампанию по ее раскрутке, указал социолог. Как ему кажется, основная причина этого в немалой степени кроется в психологии большинства россиян: «Они полагают, что те прививки, которые делают себе представители власти – это «хорошие, эксклюзивные» прививки, которые для простых людей будут не доступны. Всё вместе и приводит к тому, что большая часть (респондентов) решила дождаться лучших времён».

Денис Волков также подчеркнул, что у россиян сохраняется большое недоверие к официальной статистике по коронавирусу. Но тут, на его взгляд, все не так просто: «Около трети говорят, что официальные цифры занижены. В их представлении власти скрывают правду, чтобы не нагнетать психологическую обстановку в обществе. Но почти столько же (около четверти) уверены, что цифры заболеваемости, наоборот, завышены. Для себя они объясняют это тем, что правительство пугает население, желая держать всех в страхе, а на самом деле не так страшен черт, как его малюют».

В этом наглядно проявляется общее недоверие к любым действиям властей и высказыванием официальных лиц, но тут ничего нового нет, резюмировал замдиректора «Левада-центра».

Алексей Рощин: «У россиян сложился устойчивый стереотип: отечественное – значит, сомнительное по качеству»

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что на росте недоверия к отечественной вакцине среди граждан сказалось сразу несколько факторов. В том числе, как ему кажется, здесь сыграли свою роль истории, нашедшие отражение в СМИ и соцсетях, о добровольцах, которые вакцинировались в рамках испытаний препарата и впоследствии заболели коронавирусом. «При этом задним числом утверждается, что они все получили плацебо, – констатировал собеседник «Голоса Америки». – Но проверить это никак невозможно, потому что данные о том, кому давали вакцину, а кому плацебо, хранятся за семью печатями. Очевидно, это тоже негативно повлияло на сознание людей. Тем более, что официальной информации и объяснениям никто не верит ни на грош».

Кроме того, значительная часть населения не особенно верит в сам Covid или полагает, что его опасность намеренно преувеличена, уточнил социальный психолог: «Несмотря на всеобщее нагнетание страхов (в России) всё-таки довольно велика доля тех, кто отрицает даже существование болезни и думает, что это всё обман, специально придуманный власть имущими, чтобы заработать побольше денег, что это раздутая истерия, не имеющая по собой должных оснований. Соответственно, раз люди не верят в существование болезни, то они, естественно, не хотят и вакцинироваться».

Самое общее объяснение происходящего заключается в том, что в России люди традиционно не верят властям вообще, отметил Алексей Рощин. По его словам, особенно это касается способности производить в стране высокотехнологичную продукцию, будь то автомобиль или вакцина: «У россиян сложился устойчивый стереотип: отечественное –значит, сомнительное по качеству. Патриоты еще могут погордиться тем, что мы впереди планеты всей в этой сфере, но, когда речь идет о собственном здоровье, колоть себе непонятно что люди откровенно опасаются. Ну а официальная пропагандистская кампания настолько нарочито преподносила отечественное изобретение, что добилась прямо противоположного эффекта».

Народ привык к тому, что если власти на чем-то слишком сильно настаивают, то, скорее всего, жди подвоха, заключил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».