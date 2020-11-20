Армянский генерал обвинил Пашиняна в грубых ошибках в войне в Карабахе 20.11.2020, 8:34

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Никол Пашинян

Как отреагировали власти Армении?

Генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян на полуторачасовой пресс-конференции в четверг обвинил руководство страны и армии во лжи и грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, отсутствии стратегии и тактики, а также рассказал о дезертирстве и проблемах с призывом в действующую армию, сообщает русская служба BBC News.

Акопян также рассказал о конфликте с женой премьер-министра Пашиняна и последовавшим за этим запрете для генерала на въезд в Карабах.

Пресс-секретарь премьера назвала обвинения абсурдными и призвала правоохранительные органы заняться ими.

В Армении уже десятый день продолжаются протесты и ожесточенные дискуссии, вызванные поражением в войне в Карабахе.

За 44 дня боев армянские силы потеряли больше 2300 солдат и контроль над значительными территориями. Общество требует ответа от политиков, а те обвиняют друг друга в предательстве и выступают с сенсационными заявлениями.

Кто такой Акопян?

Генерал-полковник Акопян в среду ушел в отставку с поста главы контрольной службы министерства обороны Армении. В его послужном списке посты главы генерального штаба страны и командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Причиной увольнения генерал назвал пост Пашиняна в «Фейсбуке», в котором тот призвал солдат с передовой «решить вопросы скулящих под стенами».

Многие увидели в этом призыв к расправе с протестующими и призыв к гражданской войне, а за статусом премьера последовали отставки в правительстве и выход депутатов из его фракции. Пашинян отверг это толкование.

В чем он обвинил руководство Армении?

На пресс-конференции в четверг Акопян заявил, что сообщения информационного центра ВС Армении всю войну представляли ложную информацию о ходе боевых действий и вызвали глубокий кризис.

«Ложь не должна превышать более 30% реальности, но наша ложь превышала 100%», — сказал генерал.

Схожую оценку высказывали многие армянские СМИ и политики, которые заметили, что армянские власти до последнего отрицали потерю городов, несмотря на то, что те давно вышли из-под их контроля.

После окончания войны правительство оправдывало свою стратегию тем, что в войну необходимо вводить в заблуждение противника.

Главной причиной поражения генерал назвал ошибки в управлении армией. Так, он раскритиковал своего преемника на посту главы генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна, обвинив его в развале армии и назвав «самым неподготовленным генералом».

Давтян пока не ответил на обвинения предшественника.

Как пример ошибок Акопян назвал секретный приказ, которым, по его словам, были сокращены пять полков. При этом оперативное звено армии (т.е. бюрократическое) было увеличено на 98%, по словам военного.

Акопян также раскритиковал военные закупки — например, покупку зенитно-ракетных комплексов «Оса АК», которые, по его словам, не сбили ни одного беспилотника. Вместо них генерал назвал необходимым приобретать новые российские комплексы «Тор».

Речь идет, вероятно, о вызвавшей еще до войны скандал поставке нескольких десятков единиц модернизированных ЗРК «Оса АК» из Иордании, о которой сообщало в том числе и ведущее отраслевое издание Jane’s Defense Weekly.

Эту информацию подтверждали источники Би-би-си, близкие к армянской власти. Они ставили под вопрос мотивацию закупок достаточно старых комплексов из третьих стран, если Армения может напрямую поставлять современные ЗРК из России.

Акопян раскритиковал и закупку новых российских истребителей Су-30 СМ и заявил, что выступал против этой сделки. По его словам, Армения не смогла использовать истребители, потому что для них якобы не было ракет — якобы Россия запрещает их продажу.

Ряд наблюдателей поставили под сомнение эту информацию: Россия поставляет истребители Су-30 многим иностранным государствам.

Собеседники Би-би-си также не подтвердили этой информации, сказав, что могли быть логистические проблемы в поставках конкретных боеприпасов, однако подобного запрета не существует.

Кроме того, Акопян заявил о серьезных проблемах с мобилизацией резервистов, якобы остановленной по приказу Пашиняна, который вместо них отправил на фронт добровольцев.

Он также рассказал о 1500 дезертирах из армянских сил уже на пятый день войны. По словам генерала, их собрали в Карабахе и не давали вернуться в Армению, чтобы не сеять панику.

Проблемы дезертирства в армянской армии касалась российская «Новая газета» в материале, вызвавшем негодование в Армении — один из собеседников издания покинул фронт при неясных обстоятельствах.

После выхода статьи МИД Армении лишил корреспондента газеты Илью Азара аккредитации; власти непризнанной НКР требовали удалить материал.

А что за конфликт с женой Пашиняна?

Генерал также рассказал об эпизоде, случившемся во время войны. По его словам, он попросил супругу премьер-министра Анну Акопян покинуть командный пункт в Карабахе — в том числе, по его словам, чтобы находившиеся в напряженном состоянии мужчины случайно не выругались бы в ее присутствии.

Супруга премьера согласилась, однако после этого, по словам генерала, его вызвали в Ереван, где министр обороны передал ему запрет возвращаться в Карабах, исходивший от Пашиняна.

Генерал сказал, что написал смс-сообщение премьер-министру с просьбой отправить его обратно в Карабах, но тот не прочел его сообщение.

Что генерал сказал о роли России?

Россия полностью выполнила все обязательства перед Арменией и поставила ей все вооружение, «даже то, о чем и не мечтали», сказал Акопян.

Он обвинил премьер-министра Армении в том, что тот до 30-го сентября (то есть до третьего дня войны) не просил помощи у президента России.

Генерал также заявил, что армянским военным удалось на четыре дня нарушить работу беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, который состоит на вооружении ВС Азербайджана, с помощью новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Ранее об использовании «Поля-21» не сообщалось. Появлялась информация об использовании другой новейшей российской системы радиоэлектронной борьбы — «Красуха», однако подтверждения этому пока не было.

Другое интересное откровение генерала — по его словам, Армения использовала российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э». На прошлой неделе эту информацию подтвердил Би-би-си источник в правительстве Армении.

Как отреагировали власти Армении?

Заявлениями генерала должны заняться правоохранительные органы, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

Она добавила, что Пашинян считает все обвинения Акопяна в свой адрес «надуманными и абсурдными.»

Генеральный прокурор Армении, тем временем, отправил видеозапись пресс-конференции генерала в Специальную следственную службу Армении для проверки и оценки его заявлений.

Вечером в четверг Мовсес Акопян заявил, что был приглашен в Специальную следственную службу, где его допросили в связи с пресс-конференцией и отпустили домой.

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