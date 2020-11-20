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Станислав Богданкевич: В Беларуси могут заморозить все рублевые и валютные вклады

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  • 20.11.2020, 8:39
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Станислав Богданкевич: В Беларуси могут заморозить все рублевые и валютные вклады
Станислав Богданкевич

Деньги лучше хранить в иностранных банках.

В Беларуси массово блокируются счета людей, получающих помощь от благотворительных фондов.

На эту тему «Свободные новости» побеседовали с экс-руководителем Национального банка Беларуси, профессором Станиславом Богданкевичем.

— Получается, могут забрать, что угодно.

— Получается. В наших судах даже глухонемые кричат «Жыве Беларусь!».

У нас действуют не законы, а понятия, во власти считают, раз деньги откуда-то пришли, надо их изъять.

Тут нечего объяснять — сплошное беззаконие.

Скажем, в «Белгазпромбанке» на 99% собственниками является не белорусское государство, а россияне, но это не помешало банк забрать в свое подчинение и назначить свою дирекцию.

Временное управление можно назначать только тогда, когда наблюдается банкротство, вкладчикам угрожает невозврат их вкладов и т.д.

Технически все осуществляется очень просто. Председатель правления, получив соответствующее указание, дает распоряжение своему оператору, и тот блокирует ваш счет. Деньги становятся как бы мертвым грузом.

— Получается, человек не сможет оплатить из своих же денег услуги ЖКХ или купить какие-то продукты?

— Безусловно. Блокировка на 100 процентов.

Условия могут быть разными. Правительство, скажем, может принять решение о том, что с депозита, куда вы положили свои деньги, банк может в месяц выдавать сумму, не превышающую триста рублей. Независимо от того, сколько у вас есть денег, в банке будут выдавать именно такую сумму.

Если резко ухудшится ситуация в стране, власти могут даже решить заморозить все рублевые и валютные депозитные вклады. К примеру, на год.

— Что бы вы посоветовали? Может, человеку открыть счет за границей, ведь пандемия когда-то закончится?

— Многие белорусы счета там уже имеют. Другое вопрос, что далеко не всегда это сделать за границей просто. Обычно банки не открывают счета «просто так». Например, требуют каких-то гарантий, что туда будут поступать законные деньги. Как правило, нужно устное или письменное поручительство какого-то клиента этого банка, который хорошо вас знает.

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