Ученые выяснили, какие леса лучше всего очищают атмосферу Земли 3 20.11.2020, 9:54

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Специалисты проанализировали данные наблюдений за лесами на пяти континентах.

Экваториальные и тропические леса, отличающиеся обилием видов растений, способны поглощать максимально возможное количество углекислого газа. В районах же с холодным и засушливым климатом роль лесов в качестве "хранилищ углерода" зависит не от биоразнообразия, а от плотности произрастания деревьев. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством специалистов Женевского университета, сообщает tass.ru.

По их мнению, потепление климата, сопровождающееся более частыми, чем прежде, экстремальными погодными явлениями, представляет собой нелегкое испытание для лесов. Между тем растения выполняют важную роль, поглощая из атмосферы углекислый газ и путем фотосинтеза превращая его в углерод. От того, насколько успешно они справляются с этой функцией, зависят темпы накопления в атмосфере парникового углекислого газа. Ученые в своем исследовании стремились проверить гипотезу, согласно которой леса, отличающиеся высокой степенью биоразнообразия, наиболее эффективно поглощают СО2.

Ученые опирались на данные наблюдений за лесами на пяти континентах. Как заявил ведущий автор научной работы Жэйм Мадригаль-Гонсалес, "обилия видов растений, судя по всему, не всегда достаточно для того, чтобы объем аккумулирования углерода в лесу был наибольшим". Эксперты установили, что лишь в наиболее "продуктивных" лесах планеты - влажных экваториальных и тропических, а также в лесных массивах зон умеренного климата, пострадавших от пожаров и чрезмерной вырубки, высокий уровень растительного биоразнообразия обеспечивает максимальное накопление углерода в деревьях. В регионах же с очень холодным или очень засушливым климатом эффективность "складирования" СО2 в древесине зависит не от разнообразия видов, а от количества деревьев. "В таких регионах увеличение числа видов не всегда приводит к количественному росту деревьев и не вносит таким образом большого вклада в аккумулирование углерода", - констатировал Мадригаль-Гонсалес.

Ученые считают, что это исследование имеет большое практическое значение. Оно позволит выработать стратегию в сфере лесонасаждений в условиях потепления климата. Результаты своих изысканий специалисты опубликовали в журнале Nature Communications.

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