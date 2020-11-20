«Жыве Беларусь!» 3 Ирина Халип

20.11.2020, 10:57

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Ирина Халип

Отличный сценарий воскресного марша.

На той последней войне было два главных императива: «жди меня» и «убей его». Оба сформулированы поэтом Симоновым. Их знал и произносил вместе со стихами, в которые эти императивы были вмонтированы, едва ли не каждый советский солдат.

А у нашей революции есть два главных индикатива: «я гуляю» и «я выхожу». Первый – это слова легендарной Нины Багинской, презрительно брошенные ею ОМОНовцам. Второй – последнее высказывание Романа Бондаренко в дворовом чате. Теперь эти слова принадлежат каждому из нас. В них – движение без остановок. В них – наступление. В них – неравнодушие. Сидеть дома невозможно, я выхожу. Что я делаю в воскресенье в городе – да гуляю, конечно, что за дурацкий вопрос: разве мирные граждане могут быть заняты чем-то другим в законный выходной?

Императив, впрочем, у нас тоже есть. Самый простой: «Жыве Беларусь!». И самый важный. Теперь уже – общий для всех 97 процентов. Привычный, как будто мы все с рождения его произносили. Звенящий, как колокола. Красивый, как будто его сотворили вручную неведомые гении. Бессмертный, как все наши герои.

Так что «Жыве Беларусь!» - лучший лозунг для следующего воскресного марша. Это будет мост между недавним прошлым и близким будущим, возможность порадоваться вместе ста дням революции и приблизить еще на день победу, почтить память погибших и потребовать ответа от виновных.

За эти сто дней мы приучили их бояться. Они никогда прежде не думали, что мы будем вставать в сцепки. Отбивать сограждан у ОМОНа. Открывать двери квартир для десятков незнакомцев. Поздним вечером ехать через весь город, чтобы привезти в оккупированный район канистру воды. Проходить десятки километров, не жалуясь на усталость. Понимать, что у нас одна цель и общий враг, за кого бы мы ни голосовали в будущем. Выходить каждый вечер во дворы, так что ОМОНовцы не рискнут в темноте туда сунуться. Доверять друг другу. Не бояться друг друга. Опознавать друг друга по тем самым словам. «Жыве Беларусь!» - и ты уже среди своих.

Они боятся нас и пытаются увести с улиц. Отвлекают враньем о готовности к всеобщему диалогу, но при этом вместо себя выставляют ОМОН и ГУБОПиК, которые вообще разговаривать не умеют – так же, впрочем, как читать, писать и думать. А в промежутках между ОМОНовскими вылазками с невинным видом рассуждают о национальном диалоге. Вот и вчера палаточный спикер Андрейченко появился на работе с большим ведром лапши и начал призывать вовлекать в диалог «как можно больше белорусов», потому что именно таким образом каждый из них может повлиять на принятие решений, касающихся будущего страны.

Ну ладно, хотят говорить – пусть говорят. Мы, в отличие от них, ОМОНом не заслоняемся. И всегда слышим тех, кто к нам обращается. Поэтому готовы дать им последний шанс поговорить. Некоторые телеграм-каналы призвали собираться в воскресенье в 12 часов в своих районах. Другие предлагают, как всегда, собираться в 14 часов в центре. По-моему, это отлично совмещается. И даже дает возможность чиновникам, желающим вступить в диалог, встретиться лицом к лицу с людьми.

К примеру, можно начинать собираться в своих районах в полдень. Местные чиновники, а также представители коммунальных служб, которые уничтожают мемориалы, закрашивают наше «жыве Беларусь!» и отключают воду, могут свободно приходить и объясняться с жителями районов. Пары часов им как раз хватит. А к двум часам дня, закончив диалог с местными чиновниками, можно выдвигаться в центр города. Маленькие города пусть продолжают гулять. В областных центрах районными колоннами можно выходить к облисполкомам, а в Минске – например, на площадь Независимости. Именно там, кстати, заседают и правительство, и жаждущие диалога палаточники. Так пусть приходят, никто не запрещает. Более того – никто не выгонит. И не обидит. Главное – пусть произнесут пароль. Он очень простой: «Жыве Беларусь!». И другого уже не будет.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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