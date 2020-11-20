Журналистка — рабочим БМЗ: Вы – герои нашего времени! 20.11.2020, 11:12

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Снежана Погодина

Как корреспондент газеты «Металлург» уволилась в знак протеста.

Снежана Погодина работала корреспондентом газеты завода БМЗ в Жлобине «Металлург». 5 ноября она уволилась в знак протеста и солидарности с бастующими работниками завода. Девушка рассказала «Белсату» о любви к работе, ситуации на БМЗ и причинах своего увольнения.

«Я не знала, что писать правду – у нас табу»

Снежана Погодина на работе. Фото из личного архива Снежаны

Снежана Погодина пришла на работу почти 7 лет назад после университета с дипломом по специализации «Журналистика».

Газета «Металлург» пишет в основном о заводчанах и предприятии. Но бывают и темы, касающиеся городской жизни.

Во время работы над одной из таких тем Снежана поняла, как работает машина идеологии.

– Я не знала, что, оказывается, писать правду – у нас какое-то табу, – огорчается Снежана.

Материал был про кинотеатр, который начали строить к «Дожинкам». Здание это три года было на ремонте, собирали средства у людей и у предприятий, чтобы его довести до ума. Позвонил один читатель и попросил узнать, когда наконец кинотеатр откроют.

– Я позвонила в райисполком и услышала «Ну вы же понимаете…». Тот материал был под заголовком «Обещанного три года ждут?». В нем я от имени людей очень сильно бранилась на властей, которые ничего не могут сделать, даже элементарно открыть кинотеатр. Буквально через 10 минут после того, как я отправила материал на проверку в райисполком, в кабинет влетел мой начальник и, мягко говоря, сильно на меня бранился. А я в тот момент сидела и не понимала, что сделала не так, – рассказывает Снежана.

Больше ей не давали темы, в которых она могла написать «что-то не то». И поскольку на работе девушка никогда не скрывала свою общественную позицию, «идеологические» беседы о ситуации в стране происходили за закрытыми дверями без нее.

– Были неоднократные попытки «приглушить» мою общественную активность. При этом мой начальник говорил: «Снежана, ты – славный человек, но идеолог ты неправильный. Тебе следует понимать, где ты работаешь. Проявление общественной позиции – это хорошо, но не в качестве журналиста нашего издания, – вспоминает девушка.

Смотреть на это было больно и невыносимо

Снежана Погодина на работе. Фото из личного архива Снежаны

Снежана говорит, что любила свою работу, и мысли уйти появились относительно недавно, ведь она была убеждена, что что-то делать и менять можно «без отрыва от рабочего места»:

– В статусе заводчанки я участвовала в видеообращениях, оставляла свои подписи под открытыми обращениями о проведении свободных и честных выборов, была наблюдателем.

После ситуации с выборами, когда начались протесты, Снежана поняла, что в стране происходит что-то ненормальное, что абсолютно не имеет отношения к человечности и гуманности.

– Работая в идеологии, ты видишь всю эту картинку, все пазлики складываются, как это все происходит изнутри. А в последнее время смотреть на это было больно и невыносимо, – говорит Снежана Погодина.

«Пропагандой заниматься не собираюсь»

Снежана Погодина на работе. Фото из личного архива Снежаны

Был и другой триггер, после которого Снежана поняла, что дальше уже невозможно. В день народного ультиматума девушка должна была замещать руководителя группы по подготовке и выходу теленовостей. Снежана сделала свою работу заранее в пятницу, а в понедельник планировала присоединиться к общенациональной забастовке, просто не работая в этот день.

— Я думала, что все получится, но пришел мой руководитель и сказал, что необходимо сделать сюжет о забастовке на заводе, которой нет. У меня появился логичный вопрос: зачем, если забастовки по факту действительно нет. В тот день цеха работали и никаких даже слухов, что что-то намечается, не было.

Плюс еще попросили найти двоих людей, которые скажут на камеру, что забастовка – это плохо и что в целом мы поддерживаем политику действующей власти, и никаких мыслей о том, чтобы подорвать экономику, сорвать производственный план, у нас быть не могло и не будет.

Девушка отказалась делать этот материал и поняла, что больше так не может, так как такие задания будут поступать и впредь.

– Лично я под это не подписывалась, пропагандой заниматься не собираюсь. Решила, что мне нужно уйти. Настал момент, когда это будет звучно, вовремя и, возможно, послужит для кого-то примером, что бояться не стоит. Почему-то потерять работу в наше время – все равно что потерять здоровье или близкого. В нашей стране работа – будто бы высочайшая ценность человека, – говорит Снежана. – У меня спрашивали: «Ты что, уходишь? Куда?». Я говорила: Не важно куда. Важно откуда и почему. Я действительно уходила в неизвестность, но главной целью был сам факт ухода.

Сейчас у Снежаны есть предложения по работе, но она вплотную пока не занималась этим вопросом.

– Однозначно могу сказать, что на государственное предприятие я не вернусь, пока власть не сменится. Я хочу остаться в журналистике и посвятить часть своего времени волонтерской деятельности. Хочется повлиять на ситуацию, стать какой-то частью в объединении людей из небольших городов и местечек, в достижении нашей цели – проснуться в новой Беларуси, – говорит девушка.

Снежана Погодина на работе. Фото из личного архива Снежаны

Протестное движение на БМЗ, по словам Снежаны, выбиваются из формата всех забастовок по стране. БМЗ стал толчком для всего протестного движения 14 августа и сейчас снова выделяется: забастовка на заводе имеет формат отдельных «выстрелов», когда бастуют отдельные рабочие разных профессий из разных цехов.

– Большинство не согласны с политикой действующей власти, но многих останавливают кредиты, потеря зарплаты. Ведь зарплаты на заводе высокие – к нам ездят даже из других городов. Но люди протестуют и по-другому, например, выходят из профсоюза. Сейчас уже много заявлений на выход из провластного профсоюза и около двухсот – на вступление в независимый, – рассказывает девушка.

На каждого, кто пишет заявление на выход, по словам собеседницы, составляется докладная на имя начальника подразделения, мол «обратите внимание – ваш сотрудник вышел из профсоюза, проведите с ним профилактическую беседу».

Снежана говорит, что на БМЗ есть еще люди, которые собираются присоединиться к стачке, но ждут своего момента. Снежана гордится своими уже бывшими коллегами.

– Я бы хотела обратиться к нашим сотрудникам: ребята, вы – невероятные! Вы – наша гордость! Вы – наша сила! Спасибо вам за проявление смелости. Вы – герои нашего времени! – не жалеет эмоций девушка.

От коллег и друзей она получила «благославение». Люди поддерживают Снежану и считают, что у девушки обязательно все будет хорошо.

– Я продолжаю получать десятки сообщений в соцсетях. И еще не было ни одного негативного, – говорит Снежана. – Я благодарна всем за поддержку. Я верю, что все не зря, что мы однажды проснемся в свободной стране. Выйдем на улицу и громко-громко крикнем: «Вот теперь Жыве Беларусь»!

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