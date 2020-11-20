Журналистка — рабочим БМЗ: Вы – герои нашего времени!
- 20.11.2020, 11:12
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Как корреспондент газеты «Металлург» уволилась в знак протеста.
Снежана Погодина работала корреспондентом газеты завода БМЗ в Жлобине «Металлург». 5 ноября она уволилась в знак протеста и солидарности с бастующими работниками завода. Девушка рассказала «Белсату» о любви к работе, ситуации на БМЗ и причинах своего увольнения.
«Я не знала, что писать правду – у нас табу»
Снежана Погодина пришла на работу почти 7 лет назад после университета с дипломом по специализации «Журналистика».
Газета «Металлург» пишет в основном о заводчанах и предприятии. Но бывают и темы, касающиеся городской жизни.
Во время работы над одной из таких тем Снежана поняла, как работает машина идеологии.
– Я не знала, что, оказывается, писать правду – у нас какое-то табу, – огорчается Снежана.
Материал был про кинотеатр, который начали строить к «Дожинкам». Здание это три года было на ремонте, собирали средства у людей и у предприятий, чтобы его довести до ума. Позвонил один читатель и попросил узнать, когда наконец кинотеатр откроют.
– Я позвонила в райисполком и услышала «Ну вы же понимаете…». Тот материал был под заголовком «Обещанного три года ждут?». В нем я от имени людей очень сильно бранилась на властей, которые ничего не могут сделать, даже элементарно открыть кинотеатр. Буквально через 10 минут после того, как я отправила материал на проверку в райисполком, в кабинет влетел мой начальник и, мягко говоря, сильно на меня бранился. А я в тот момент сидела и не понимала, что сделала не так, – рассказывает Снежана.
Больше ей не давали темы, в которых она могла написать «что-то не то». И поскольку на работе девушка никогда не скрывала свою общественную позицию, «идеологические» беседы о ситуации в стране происходили за закрытыми дверями без нее.
– Были неоднократные попытки «приглушить» мою общественную активность. При этом мой начальник говорил: «Снежана, ты – славный человек, но идеолог ты неправильный. Тебе следует понимать, где ты работаешь. Проявление общественной позиции – это хорошо, но не в качестве журналиста нашего издания, – вспоминает девушка.
Смотреть на это было больно и невыносимо
Снежана говорит, что любила свою работу, и мысли уйти появились относительно недавно, ведь она была убеждена, что что-то делать и менять можно «без отрыва от рабочего места»:
– В статусе заводчанки я участвовала в видеообращениях, оставляла свои подписи под открытыми обращениями о проведении свободных и честных выборов, была наблюдателем.
После ситуации с выборами, когда начались протесты, Снежана поняла, что в стране происходит что-то ненормальное, что абсолютно не имеет отношения к человечности и гуманности.
– Работая в идеологии, ты видишь всю эту картинку, все пазлики складываются, как это все происходит изнутри. А в последнее время смотреть на это было больно и невыносимо, – говорит Снежана Погодина.
«Пропагандой заниматься не собираюсь»
Был и другой триггер, после которого Снежана поняла, что дальше уже невозможно. В день народного ультиматума девушка должна была замещать руководителя группы по подготовке и выходу теленовостей. Снежана сделала свою работу заранее в пятницу, а в понедельник планировала присоединиться к общенациональной забастовке, просто не работая в этот день.
— Я думала, что все получится, но пришел мой руководитель и сказал, что необходимо сделать сюжет о забастовке на заводе, которой нет. У меня появился логичный вопрос: зачем, если забастовки по факту действительно нет. В тот день цеха работали и никаких даже слухов, что что-то намечается, не было.
Плюс еще попросили найти двоих людей, которые скажут на камеру, что забастовка – это плохо и что в целом мы поддерживаем политику действующей власти, и никаких мыслей о том, чтобы подорвать экономику, сорвать производственный план, у нас быть не могло и не будет.
Девушка отказалась делать этот материал и поняла, что больше так не может, так как такие задания будут поступать и впредь.
– Лично я под это не подписывалась, пропагандой заниматься не собираюсь. Решила, что мне нужно уйти. Настал момент, когда это будет звучно, вовремя и, возможно, послужит для кого-то примером, что бояться не стоит. Почему-то потерять работу в наше время – все равно что потерять здоровье или близкого. В нашей стране работа – будто бы высочайшая ценность человека, – говорит Снежана. – У меня спрашивали: «Ты что, уходишь? Куда?». Я говорила: Не важно куда. Важно откуда и почему. Я действительно уходила в неизвестность, но главной целью был сам факт ухода.
Сейчас у Снежаны есть предложения по работе, но она вплотную пока не занималась этим вопросом.
– Однозначно могу сказать, что на государственное предприятие я не вернусь, пока власть не сменится. Я хочу остаться в журналистике и посвятить часть своего времени волонтерской деятельности. Хочется повлиять на ситуацию, стать какой-то частью в объединении людей из небольших городов и местечек, в достижении нашей цели – проснуться в новой Беларуси, – говорит девушка.
Протестное движение на БМЗ, по словам Снежаны, выбиваются из формата всех забастовок по стране. БМЗ стал толчком для всего протестного движения 14 августа и сейчас снова выделяется: забастовка на заводе имеет формат отдельных «выстрелов», когда бастуют отдельные рабочие разных профессий из разных цехов.
– Большинство не согласны с политикой действующей власти, но многих останавливают кредиты, потеря зарплаты. Ведь зарплаты на заводе высокие – к нам ездят даже из других городов. Но люди протестуют и по-другому, например, выходят из профсоюза. Сейчас уже много заявлений на выход из провластного профсоюза и около двухсот – на вступление в независимый, – рассказывает девушка.
На каждого, кто пишет заявление на выход, по словам собеседницы, составляется докладная на имя начальника подразделения, мол «обратите внимание – ваш сотрудник вышел из профсоюза, проведите с ним профилактическую беседу».
Снежана говорит, что на БМЗ есть еще люди, которые собираются присоединиться к стачке, но ждут своего момента. Снежана гордится своими уже бывшими коллегами.
– Я бы хотела обратиться к нашим сотрудникам: ребята, вы – невероятные! Вы – наша гордость! Вы – наша сила! Спасибо вам за проявление смелости. Вы – герои нашего времени! – не жалеет эмоций девушка.
От коллег и друзей она получила «благославение». Люди поддерживают Снежану и считают, что у девушки обязательно все будет хорошо.
– Я продолжаю получать десятки сообщений в соцсетях. И еще не было ни одного негативного, – говорит Снежана. – Я благодарна всем за поддержку. Я верю, что все не зря, что мы однажды проснемся в свободной стране. Выйдем на улицу и громко-громко крикнем: «Вот теперь Жыве Беларусь»!