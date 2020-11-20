К храму Воскресения Христова, где прощаются с Романом Бондаренко, выстроилась огромная очередь
- 20.11.2020, 11:25
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Видеофакт.
Огромное количество белорусов пришло проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходит в храме Воскресения Христова по адресу ул. Гамарника, 27а.
К церкви Воскресения Христова, где прощаются с Героем Беларуси, выстроилась огромная очередь.
Видео опубликовали независимые телеграм-каналы.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию церемонии народного прощания с Романом Бондаренко.