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Госдепартамент США выдвинул требования к властям Беларуси

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  • 20.11.2020, 11:36
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Госдепартамент США выдвинул требования к властям Беларуси

Насилие в стране должно быть прекращено.

Власти Беларуси, уже в течение более чем 100 дней, нарушающие гражданские права жителей страны, должны прекратить насилие и начать диалог с обществом. Об этом заявил Кейл Браун, заместитель официального представителя Госдепартамента, сообщает «Голос Америки».

В своем Твиттере Браун опубликовал сообщение, в котором говорится, что официальный Минск на протяжении более 100 дней «систематическим и вопиющим образом нарушает права человека в отношении белорусского народа. Пора прекратить насилие, освободить задержанных, уважать права человека и вести диалог с белорусским обществом».

Во вторник Палата представителей одобрила з аконопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Oн позволит вводить санкции не только против белорусских, но и против российских граждан, имеющих отношение к репрессиям в Беларуси.

Законопроект был представлен конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом, его поддержали представители обеих партий.

Законопроект расширяет полномочия президента США по вопросу о введении санкций в связи с фальсификациями на выборах президента Беларуси в августе и нарушениями прав человека в этой стране.

Законопроект также призывает провести в Беларуси новые, свободные и справедливые выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ. Если документ будет поддержан сенаторами и подписан президентом, США признают созданный белорусской оппозицией Координационный совет законным институтом, имеющим право на участиеив диалоге о мирной передаче власти. В законопроекте также подчеркивается, что Вашингтон не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси», а также не считают законным включение Беларуси в союзное государство с Россией.

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