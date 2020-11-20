Видеофакт: Минута молчания в память о Романе Бондаренко
- 20.11.2020, 11:48
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Не забудем, не простим!
Тысячи белорусов пришли к храму Воскресения Христова, чтобы проститься с 31-летним Романом Бондаренко. Посмотрите, как выглядела минута молчания в память о Герое Беларуси.
Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.