Глава Минобороны Армении подал в отставку 20.11.2020, 11:52

Давид Тоноян

Пост должен занять главный военный советник Пашиняна.

Глава военного ведомства Армении Давид Тоноян подал в отставку, пишет издание «Аравот».

По данным издания, его сменит на этом посту главный советник премьер-министра страны Вагаршак Арутюнян, занимавший пост главы Минобороны с 1999 по 2000 год.

Давид Тоноян проходил срочную службу в советской армии, в 1990-х работал в МВД Армении. В 2004–2007 годах он был представителем вооруженных сил Армении в НАТО, позднее командовал Управлением международного военного сотрудничества, в 2017 году стал главой МЧС. Министерство обороны он возглавил в 2018 году по указу премьера Никола Пашиняна.

Вагаршак Арутюнян — главный военный советник Никола Пашиняна. С 1978 по 1990 год он служил на Дальнем Востоке, в начале 1990-х вернулся в Армению и приступил к работе в МВД и Минобороны. В 2002 году он вступил в оппозиционную партию «Республика», после чего тогдашний президент Роберт Кочарян лишил его воинского звания. В звании генерал-лейтенанта он был восстановлен только в 2019 году, после прихода к власти Пашиняна.

Ранее в отставку уже подал глава МИД страны Зограб Мнацаканян и ряд других чиновников в правительстве страны. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне подписания соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе, по которому Азербайджану переходит значительная часть территорий, находившихся под контролем непризнанной республики.

Сам Пашинян, хотя и признал за собой ответственность за случившееся, отказывается уходить в отставку. 18 ноября он опубликовал план реформ в Армении, по которому пообещал отчитаться в июне 2021 года.

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