закрыть
20 ноября 2020, пятница, 11:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Минобороны Армении подал в отставку

  • 20.11.2020, 11:52
Глава Минобороны Армении подал в отставку
Давид Тоноян

Пост должен занять главный военный советник Пашиняна.

Глава военного ведомства Армении Давид Тоноян подал в отставку, пишет издание «Аравот».

По данным издания, его сменит на этом посту главный советник премьер-министра страны Вагаршак Арутюнян, занимавший пост главы Минобороны с 1999 по 2000 год.

Давид Тоноян проходил срочную службу в советской армии, в 1990-х работал в МВД Армении. В 2004–2007 годах он был представителем вооруженных сил Армении в НАТО, позднее командовал Управлением международного военного сотрудничества, в 2017 году стал главой МЧС. Министерство обороны он возглавил в 2018 году по указу премьера Никола Пашиняна.

Вагаршак Арутюнян — главный военный советник Никола Пашиняна. С 1978 по 1990 год он служил на Дальнем Востоке, в начале 1990-х вернулся в Армению и приступил к работе в МВД и Минобороны. В 2002 году он вступил в оппозиционную партию «Республика», после чего тогдашний президент Роберт Кочарян лишил его воинского звания. В звании генерал-лейтенанта он был восстановлен только в 2019 году, после прихода к власти Пашиняна.

Ранее в отставку уже подал глава МИД страны Зограб Мнацаканян и ряд других чиновников в правительстве страны. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне подписания соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе, по которому Азербайджану переходит значительная часть территорий, находившихся под контролем непризнанной республики.

Сам Пашинян, хотя и признал за собой ответственность за случившееся, отказывается уходить в отставку. 18 ноября он опубликовал план реформ в Армении, по которому пообещал отчитаться в июне 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Выходим к исполкомам в своих городах
Выходим к исполкомам в своих городах «Баста!»
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников