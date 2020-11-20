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Хайко Маас: ЕС будет повышать давление на Лукашенко

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  • 20.11.2020, 11:58
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Хайко Маас: ЕС будет повышать давление на Лукашенко
Хайко Маас

Евросоюз солидарен с белорусским народом.

Евросоюз будет последовательно повышать давление на власти Белоруссии, пока он не пойдет на диалог с оппозицией. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает tass.ru.

По его словам, ЕС может повысить давление на власти Беларуси, включив в санкционные списки людей из окружения Лукашенко. Он добавил, что перечень, скорее всего, будет расширен. «До тех пор, пока из Минска не последует конструктивной реакции, мы будем рассматривать возможность повышения давления», - утверждал Маас.

Как ранее в четверг сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси, чтобы «поддержать демократические права народа страны». По его словам, «эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей».

К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против Минска, включив в черный список 55 представителей руководства страны, в том числе и Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.

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