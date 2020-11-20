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Во время прощания с Романом Бондаренко в Минске на небе появился знак

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  • 20.11.2020, 12:01
  • 23,475
Во время прощания с Романом Бондаренко в Минске на небе появился знак
Фото: «Наша Ніва»

Фотофакт.

Тысячи белорусов пришли проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходит в храме Воскресения Христова по адресу ул. Гамарника, 27а.

Читатели Charter97.org сообщают, что в небе во время прощания с Романом Бондаренко появилось солнечное гало.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию церемонии народного прощания с Романом Бондаренко.

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