Во время прощания с Романом Бондаренко в Минске на небе появился знак 20 20.11.2020, 12:01

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Фото: «Наша Ніва»

Фотофакт.

Тысячи белорусов пришли проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходит в храме Воскресения Христова по адресу ул. Гамарника, 27а.

Читатели Charter97.org сообщают, что в небе во время прощания с Романом Бондаренко появилось солнечное гало.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию церемонии народного прощания с Романом Бондаренко.

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