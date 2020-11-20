Во время прощания с Романом Бондаренко в Минске на небе появился знак

Во время прощания с Романом Бондаренко в Минске на небе появился знак20
- 20.11.2020, 12:01
- 23,475
Фотофакт.
Тысячи белорусов пришли проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходит в храме Воскресения Христова по адресу ул. Гамарника, 27а.
Читатели Charter97.org сообщают, что в небе во время прощания с Романом Бондаренко появилось солнечное гало.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию церемонии народного прощания с Романом Бондаренко.