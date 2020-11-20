Тысячи белорусов скандируют «Я выхожу» на прощании с Романом Бондаренко 20.11.2020, 12:14

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Видеофакт.

Тысячи белорусов пришли к храму Воскресения Христова, чтобы проститься с 31-летним Романом Бондаренко. Во время церемонии прощания люди начали скандировать последнее сообщение Романа Бонадренко: «Я выхожу!»

Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей

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