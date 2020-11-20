Колонна минчан идет в сторону Северного кладбища, где состоятся похороны Романа Бондаренко

Колонна минчан идет в сторону Северного кладбища, где состоятся похороны Романа Бондаренко4
- 20.11.2020, 12:36
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Видеофакт.
Как сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?», колонна людей идет в сторону Северного кладбища на похороны Романа Бондаренко. Они аплодируют, некоторые показывают знак виктории.
Ранее прошла церемония прощания с Романом Бондаренко, на которую пришли тысячи минчан.
Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.