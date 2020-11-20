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Музыкант Петр Клюев: Дорогие белорусы, победа близка!

  • 20.11.2020, 12:48
  • 3,203
Музыкант Петр Клюев: Дорогие белорусы, победа близка!
Петр Клюев

Будем идти вперед, а зло уничтожит само себя.

Известный белорусский музыкант, участник легендарной группы ЛСП Петр Клюев обратился к белорусам накануне Марша «Жыве Беларусь!», который пройдет в Минске в воскресенье, 22 ноября:

«Дорогие, прекрасные белорусы, люблю вас всем сердцем!

В трудную минуту хочу вам напомнить, что из истории выходило, так что все кровавые режимы съедали и уничтожали себя сами. Мы не будем бездействовать, мы будем идти вперед с любовью и миром в сердце, а зло уничтожит само себя.

Всем любви, надежды и веры. Победа близка».

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