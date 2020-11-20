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Максим Кац: В окружении Лукашенко думают только о том, какой момент выбрать, чтобы вовремя перескочить

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  • 20.11.2020, 12:55
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Максим Кац: В окружении Лукашенко думают только о том, какой момент выбрать, чтобы вовремя перескочить
Максим Кац

Всем понятно, что скоро власть в Беларуси будет уже другая.

Российский оппозиционный политик и блогер Максим Кац прокомментировал последние кадровые перестановки в Беларуси.

— Отослали, видимо, боятся каких-то недовольств, — отметил политолог Максим Кац назначение послами бывших топ-чиновников силовых ведомств.

По его мнению, то, что интересы Беларуси в других государствах вместо дипломатов с соответствующим опытом будут представлять силовики, означает необходимость «отправить их по какой-то причине подальше».

— Несмотря на заявление министра иностранных дел Владимира Макея о том, что протесты вот-вот приведут к гражданской войне, среди дипломатов наблюдается раскол, — констатирует блогер.

Неуверенностью руководства он объясняет и другие кадровые перестановки, в том числе и в самом силовом блоке:

— Во время революции элитам всегда тяжело живется. Руководство начинает параноить и бояться раскола и вполне обоснованно. Потому что ясно, что продержаться долго Лукашенко не сможет, и планировать дальше чем на год ничего сейчас никому нельзя. Всем понятно, что через этот промежуток времени власть в Беларуси будет уже другая.

Поэтому единственное, о чем сейчас думают элиты, это какой момент выбрать, чтобы вовремя перескочить.

Частые перестановки — это обычное дело для такой ситуации, а еще обычное дело — это репрессии по отношению к представителям элит. Пока этого не видно, но вряд ли этого удастся избежать, если Лукашенко продержится еще долго.

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