Гарри Каспаров: Переговоров по Крыму быть не должно, его надо возвращать Украине 6 20.11.2020, 13:12

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Гарри Каспаров

После прихода к власти в РФ демократических сил такое решение должно быть принято незамедлительно.

В случае прихода к власти демократических сил в России переговоров о судьбе Крыма быть не должно, а аннексированный полуостров следует вернуть под контроль Украины. Об этом в эфире Радио «Крым.Реалии» заявил российский оппозиционный политик, член постоянного комитета Форума свободной России Гарри Каспаров.

«Никаких референдумов быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами – переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно. А вот технология передачи, какое время она займет – это уже вторично», – считает оппозиционер.

По мнению Гарри Каспарова, у России в будущем нет другого выбора, кроме как отказаться от имперской политики президента Владимира Путина.

«Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза. Имперская политика в 21-м веке не приносит ничего, кроме бед и разочарований, в том числе самой России», – заключил Каспаров.

20 и 21 ноября состоится Девятый Форум свободной России, впервые – в онлайн-режиме. Как заявляют его организаторы, в дискуссиях примут участие более 60 спикеров. Среди тем значатся конституционное переформатирование российской власти, уроки белорусского сопротивления для российской оппозиции, социально-экономические последствия пандемии, репрессивные практики Кремля и многое другое.

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