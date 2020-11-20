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Лидер армянской оппозиции озвучил план по отстранению Пашиняна от власти

  • 20.11.2020, 13:28
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Лидер армянской оппозиции озвучил план по отстранению Пашиняна от власти
Артур Ванецян
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Акции протеста в стране продолжаются с 10 ноября.

Оппозиция Армении не намерена прекращать требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции протеста продолжаются с 10 ноября, когда он, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин согласовали план прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

По этому плану армянская сторона должна передать Азербайджану территории семи районов, входивших в зону безопасности Нагорного Карабаха, а также город Шуши.

«Пашинян должен уйти. Человек, который подписал практически акт капитуляции, не имеет права продолжать быть премьер-министром, руководить страной», — заявил в интервью РБК один из лидеров протестов Артур Ванецян.

Лидер партии «Родина» Ванецян в мае 2018 года, после прихода Пашиняна к власти, был назначен руководителем Службы национальной безопасности, но через год ушел в отставку. Он объяснил это разногласиями с руководством страны.

По словам Ванецяна, премьер нарушил свои обещания не принимать решений по Карабаху без консультаций с народом, сделав это самостоятельно. Отвечать за дальнейшую политику страны Пашинян не должен, уверен экс-глава СНБ, поэтому давление на него не будет ослабевать.

«Есть очень много методов политического давления на Пашиняна, начиная с акций протеста, заканчивая давлением на него в парламенте. Я думаю, что он понимает, что он должен уйти. Я глубоко уверен, что он принял для себя такое решение. Но он сейчас пытается максимально удержаться у власти, чтобы создать для себя гарантии безопасности», — заявил РБК Ванецян. Оппозиция в этих условия считает необходимым отставку премьера, создание правительства национального согласия и проведение после этого внеочередных парламентских выборов.

В ближайшее время, пообещал Ванецян, оппозиция назовет своего кандидата в премьеры: «Кто будет премьер-министром — вот самый интригующий вопрос. У оппозиции есть несколько людей, которые способны возглавить страну, и среди этих людей будет сделан выбор. Мы представим нашему народу и политическим силам нескольких кандидатов от оппозиции, которые смогут взять на себя ответственность в этот трудный период для Армении и Арцаха, и возглавить страну».

На вопрос, готов ли он сам выдвинуться в премьеры, Ванецян не ответил, хотя и не исключил такого варианта: «Я готов быть во власти, могу и не быть во власти, но я готов, я обязан и должен сделать все, чтобы как-то улучшить положение дел в нашей стране».

Пашинян за время протестов несколько раз отвергал возможность своей отставки. Среди запланированного — реформа вооруженных сил;

развитие института специализированных судей как первый шаг к созданию антикоррупционного суда, принятие закона об изъятии незаконно нажитого имущества;

восстановление переговорного процесса по Карабаху с участием ОБСЕ; возвращение беженцев из Нагорного Карабаха в свои дома;

восстановление пострадавших домов и инфраструктуры в Нагорном Карабахе и Армении. Отчитаться об исполнении по каждому пункту программы премьер обещал через полгода, в июне 2021-го.

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