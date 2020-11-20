Минчане прощаются с Романом Бондаренко на Северном кладбище 20.11.2020, 13:33

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Фото: onliner.by

Море белых и красных цветов.

Сегодня тысячи минчан прощаются с 31-летним Романом Бондаренко. Гражданская панихида по Герою Беларуси прошла возле храма Воскресения Христова, где собрались тысячи человек. Затем минчане направились на Северное кладбище, где состоятся похороны Героя Беларуси.

На кладбище собрались сотни желающих проститься и принесли море белых и красных цветов.

Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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