«Беларуськалий» лихорадит из-за забастовки 1 20.11.2020, 13:38

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Активное вступление шахтеров в стачку вызвало нервный срыв у начальства.

ОАО "Беларуськалий" лихорадит нешуточно на протяжении последнего месяца. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Стачком предприятия:

"Из достоверных источников нам стало известно, что повальное вступление трудящихся в стачку с выдвижением политических требований, привело к нервным срывам некоторых должностных лиц из числа высших руководителей общества. В "лучших" традициях эти граждане сейчас "заливают" свое горе спиртным практически каждый день.

Поэтому стачечный комитет выражает озабоченность касающуюся не только физического здоровья должностных лиц ОАО "Беларуськалий", но и их психического благополучия. Ведь злоупотребление спиртными напитками до добра не доведет! Ни в работе, ни в семье... А ведь от решений этих людей зависят не только судьбы трудящихся, но и их жизни! Очевидно, что причины семи смертей в ОАО "Беларуськалий" за последние три месяца кроются и в пагубных привычках их руководителей тоже.

Потому стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" настоятельно рекомендует трудящимся общества задуматься, под чьим руководством они трудятся, а руководителям заботиться не о правовых основаниях стачки, а о безопасности трудящихся и удовлетворении их политических требований.

Тень на плетень наводить такие руководители с бодуна горазды. Но и трудящиеся не лыком шиты! О законах вспомнили? А где были ваши законы, когда один охламон со своими приспешниками наплевал на волю подавляющего большинства населения нашей родины? Молчали в тряпочку? Вот и молчите дальше! Чего встрепенулись? Или только с женщинами, детьми, да невооруженными мужчинами воевать горазды?

Стыдно быть трусом. А трусом и алкашом быть еще хуже... Поэтому стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" гарантирует всем трудящимся предприятия, что после того, когда скоро сменится руководство страны и общества, алкоголикам и трусам больше не будет места в рядах руководства нашего с Вами предприятия! Выметем всех поганой метлой!"

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