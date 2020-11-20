В Германии установлен новый коронавирусный рекорд
- 20.11.2020, 13:43
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В стране зафиксировано 23 648 заражений COVID-19.
Как стало известно сайту Charter97.org, в Германии установлен новый коронавирусный рекорд. Зафиксировано самое высокое количество заражений с начала эпидемии.
По данным Института Роберта Коха, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 23 648 заражений COVID-19. Предыдущий рекорд, зарегистрированный 13 ноября, был на сотню меньше — 23 542 случая.
Отметим, что в Германии теперь людей с незначительными симптомами не отправляют на тест, чтобы пациенты с серьезным подозрением скорее получали свои результаты.