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В Германии установлен новый коронавирусный рекорд

  • 20.11.2020, 13:43
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В Германии установлен новый коронавирусный рекорд

В стране зафиксировано 23 648 заражений COVID-19.

Как стало известно сайту Charter97.org, в Германии установлен новый коронавирусный рекорд. Зафиксировано самое высокое количество заражений с начала эпидемии.

По данным Института Роберта Коха, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 23 648 заражений COVID-19. Предыдущий рекорд, зарегистрированный 13 ноября, был на сотню меньше — 23 542 случая.

Отметим, что в Германии теперь людей с незначительными симптомами не отправляют на тест, чтобы пациенты с серьезным подозрением скорее получали свои результаты.

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