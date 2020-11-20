В Германии установлен новый коронавирусный рекорд 20.11.2020, 13:43

1,387

В стране зафиксировано 23 648 заражений COVID-19.

Как стало известно сайту Charter97.org, в Германии установлен новый коронавирусный рекорд. Зафиксировано самое высокое количество заражений с начала эпидемии.

По данным Института Роберта Коха, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 23 648 заражений COVID-19. Предыдущий рекорд, зарегистрированный 13 ноября, был на сотню меньше — 23 542 случая.

Отметим, что в Германии теперь людей с незначительными симптомами не отправляют на тест, чтобы пациенты с серьезным подозрением скорее получали свои результаты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».