Экоактивисты: Информация о произошедшем на БелАЭС ЧП неполная и противоречивая 1 20.11.2020, 14:06

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Фото: ТАСС

Ввод станции в эксплуатацию нужно немедленно остановить.

Активисты "Беларусской антиядерной кампании", куда в том числе входят Белорусская партия "Зеленые" и ОО "Экодом", выступили с официальным заявлением в связи с повторным подключением к сети первого энергоблока БелАЭС.

Сайт Charter97.org публикует текст обращения.

Заявление Белорусской Антиядерной Кампании в связи с повторным подключением к сети первого энергоблока БелАЭС

19 ноября Минэнерго Беларуси распространило информацию о том, что первый энергоблок БелАЭС под Островцом снова подключен в сеть.

Это произошло почти спустя десять дней после чрезвычайного происшествия. Спустя несколько дней после энергопуска, то есть, первого подключения энергоблока БелАЭС к сети, которое сопровождалось его торжественным "открытием", в результате короткого замыкания вышло из строя оборудование в электросети энергоблока. Энергоблок был отключен от сети, а реакторная установка - от турбины, по некоторым сведениям реактор был заглушен.

В данной связи нашу серьезную обеспокоенность вызывают следующие факты.

1. Информация о произошедшем ЧП неполная и противоречивая.

Так руководитель строительства БелАЭС от Росатома Виталий Полянин заявил о том, что ЧП с выходом из строя трансформаторов не привело к остановке реактора, по его словам, "реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот".

По словам Полянина, ЧП связано с выходом из строя трансформаторов напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания.

По информации Госатомнадзора, вышедшее из строя оборудование относится к четвертому классу безопасности и не оказывает влияния на ядерную и радиационную безопасность объекта.

Однако по информации, которая поступила нам из других источников, реакторная установка должна быть остановлена (расхоложена), что и было сделано.

Далее, мы также получили информацию о том, что во время происшествия вышли из строя не только трансформаторы напряжения, но и другое сопутствующее электротехническое образование.

Сказанное выше дает основания для опасений в том, что в условиях политического давления, могут приниматься решения, не соответствующие регламентам и небезопасные в принципе.

2. Прошло слишком мало времени для выяснения всех обстоятельств ЧП и его причин, а также для их устранения. Следовательно происшествие на работающем энергоблоке может повториться, что сопряжено с рисками радиационной безопасности.

3. Работы по вводу в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС идут без должного экспертного контроля, без лицензии на эксплуатацию, в очевидной спешке, в ситуации усугубляющегося политического кризиса.

В то же время, во вводе в эксплуатацию первого энергоблока нет никакой экономической целесообразности, а энергетическая система Беларуси к нему не готова, электроэнергия этого энергоблока не востребована ни на внутреннем, ни, тем более, на внешнем рынке.

Проблемы безопасности, в том числе, выявленные во время партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС не решены, отчет об оценке безопасности не завершен, экологические риски БелАЭС официально занижены, вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом, даже такие как его промежуточное сухое хранение - не решены!

Мы настаиваем на остановке опасного ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, поскольку очевидно, что он осуществляется под политическим давлением, в том числе, на экспертов, а также на решения регулятора. В то же время, компетенция регулятора, как и законодательная база для независимого и адекватного надзора явно недостаточны.

Мы считаем, и заявляли об этом ранее, что безопасность данного энергоблока, включая экологическую, должна быть оценена независимой международной экспертной группой, куда вошли бы среди прочих представители ENSREG/WENRA/IAEA, а также заинтересованной общественности.

Также мы призываем к беспристрастному расследованию всех происшествий и нарушений, допущенных при строительстве БелАЭС, в частности, ее первого энергоблока.

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