«Весь мир сейчас знает Беларусь по морю бело-красно-белых флагов на улицах» 1 20.11.2020, 14:37

1,716

Архивное фото

Все понимают: перспективы у режима Лукашенко нет.

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал ситуацию в Беларуси в свете последних кадровых перестановок, проведенных Лукашенко:

— Характерный для системы Лукашенко кадровый антиотбор (когда должности дают не лучшим, а серым, сервильным) сейчас усугубляется. Выбор все беднее.

Далеко не все в госаппарате рвутся ныне делать карьеру, а иные вообще предпочитают оттуда свалить, пока не поздно. Кто поумнее, понимают: долгой перспективы у режима нет.

Вдобавок теперь все госструктуры так или иначе подключаются к репрессиям. И многие профессионалы не хотят мараться, думают о своем будущем, о неизбежной ответственности — не перед диктатором, а перед новой властью…

Идет идеологическая борьба. Власти понимают силу символики. Но при этом сами делают так, чтобы официальная символика все сильнее ассоциировалась с несправедливостью, насилием. Большей дискредитации красно-зеленых флагов, чем их размещение на автозаках, и не придумаешь.

И напротив, борьба против БЧБ только усиливает его привлекательность, в том числе и среди аполитичной до минувших выборов молодежи.

Весь мир знает ныне Беларусь по морю фантастически выразительных, совершенных в своей эстетичности БЧБ на улицах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».